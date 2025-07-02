Orman yangınlarında son durum: Alevlerle mücadele devam ediyor
© AA / Fikret Kavğalıorman yangını
© AA / Fikret Kavğalı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir, Manisa ve Bilecik başta olmak üzere birçok ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu dün gece paylaştı. Hatay Antakya’daki yangında 6 mahalle tedbiren tahliye edildi, bölgede soğutma çalışmaları sürerken diğer illerde de alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili dün akşam açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir, Manisa ve Bilecik’teki müdahale ve soğutma çalışmalarına dair güncel bilgileri paylaştı.
Hatay – Antakya:
30 Haziran’da Karaali Mahallesi'nde başlayan yangın, Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçradı.
8 uçak, 12 helikopter, 2700'den fazla personel görev yaptı.
6 mahallede 236 hane tedbiren tahliye edildi, vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.
Yangının enerjisi düşürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.
30 Haziran’da Karaali Mahallesi'nde başlayan yangın, Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçradı.
8 uçak, 12 helikopter, 2700'den fazla personel görev yaptı.
6 mahallede 236 hane tedbiren tahliye edildi, vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.
Yangının enerjisi düşürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir – Buca:
Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir – Menderes ve Seferihisar:
29 Haziran’da başlayan yangınlar kısmen kontrol altına alındı.
Seferihisar Azmakyolu'nda çıkan ikinci yangın yerleşim alanlarına yaklaştı, TOKİ konutları tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangın söndürüldü, soğutma sürüyor.
29 Haziran’da başlayan yangınlar kısmen kontrol altına alındı.
Seferihisar Azmakyolu'nda çıkan ikinci yangın yerleşim alanlarına yaklaştı, TOKİ konutları tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangın söndürüldü, soğutma sürüyor.
Manisa – Akhisar, Kula, Saruhanlı:
Yangınlar kısmen kontrol altında. Enerji düşürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangınlar kısmen kontrol altında. Enerji düşürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa – Ahmetli:
Herhangi bir risk beklenmiyor. Kontrol ve soğutma süreci devam ediyor.
Herhangi bir risk beklenmiyor. Kontrol ve soğutma süreci devam ediyor.
Bilecik – Vezirhan:
Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 araçla müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor. Çıkış nedeni araştırılıyor.
Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 araçla müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor. Çıkış nedeni araştırılıyor.
Antalya – Gazipaşa:
Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkisinde çıkan yangına hızlı müdahale edildi.
Yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor.
Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkisinde çıkan yangına hızlı müdahale edildi.
Yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor.
Muğla – Milas (Kazıklı Mahallesi):
Trafo patlaması iddiası sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Hızlı müdahale ile yangın söndürüldü. Soğutma sürüyor.
Trafo patlaması iddiası sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Hızlı müdahale ile yangın söndürüldü. Soğutma sürüyor.