https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/orman-yanginlarinda-son-durum-alevlerle-mucadele-devam-ediyor-1097510411.html

Orman yangınlarında son durum: Alevlerle mücadele devam ediyor

Orman yangınlarında son durum: Alevlerle mücadele devam ediyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir, Manisa ve Bilecik başta olmak üzere birçok ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu dün gece... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T07:44+0300

2025-07-02T07:44+0300

2025-07-02T07:44+0300

yaşam

i̇brahim yumaklı

manisa

hatay

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orman yangını

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın felaketi

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Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili dün akşam açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir, Manisa ve Bilecik’teki müdahale ve soğutma çalışmalarına dair güncel bilgileri paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/sicaklik-yukseliyor-ruzgar-sert-esiyor-il-il-hava-durumu-1097507841.html

manisa

hatay

i̇zmir

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Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, manisa, hatay, i̇zmir, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi