https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/misirin-dogusundaki-suveys-korfezinde-bir-sondaj-gemisi-alabora-oldu-1097507364.html

Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisi alabora oldu

Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisi alabora oldu

Sputnik Türkiye

Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyuruldu 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T03:54+0300

2025-07-02T03:54+0300

2025-07-02T03:54+0300

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Mısır Petrol Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyurdu.Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekip ile durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere kaza mahalline gitmek için yola çıktığı kaydedildi.Mısır basınında yer alan haberlerde, Kızıldeniz ilinin kuzeyinde bir petrol sondaj gemisinin alabora olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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