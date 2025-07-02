https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/misirin-dogusundaki-suveys-korfezinde-bir-sondaj-gemisi-alabora-oldu-1097507364.html
Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisi alabora oldu
Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisi alabora oldu
Sputnik Türkiye
Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyuruldu 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T03:54+0300
2025-07-02T03:54+0300
2025-07-02T03:54+0300
dünya
ortadoğu
mısır
kızıldeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097507207_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9145720be00b97d5d61f1313e422a702.jpg
Mısır Petrol Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyurdu.Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekip ile durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere kaza mahalline gitmek için yola çıktığı kaydedildi.Mısır basınında yer alan haberlerde, Kızıldeniz ilinin kuzeyinde bir petrol sondaj gemisinin alabora olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cinli-doktorlardan-bir-ilk-5-bin-km-uzaktaki-hasta-ameliyat-edildi-1097506163.html
mısır
kızıldeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097507207_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c5b2a7f979957ee8e61130b26c125fbb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, mısır, kızıldeniz
ortadoğu, mısır, kızıldeniz
Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisi alabora oldu
Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyuruldu
Mısır Petrol Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyurdu.
Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekip ile durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere kaza mahalline gitmek için yola çıktığı kaydedildi.
Mısır basınında yer alan haberlerde, Kızıldeniz ilinin kuzeyinde bir petrol sondaj gemisinin alabora olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.