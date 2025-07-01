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Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'
Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterdi ve "Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.Erdoğan'dan CHP mesajıErdoğan: Yargıyı tanımıyoruz hiç demedikErdoğan'dan Leman tepkisi Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına Erdoğan da tepki gösterdi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'

15:51 01.07.2025 (güncellendi: 16:16 01.07.2025)
Erdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterdi ve "Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.
Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için kullanacağız

Erdoğan'dan CHP mesajı

Ana muhalefette yaşananları milletimiz ibretle izliyor. Parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyorlar. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı adaylarına bugün en ağır hakaretleri ediyorlar. Düşeni yemek bir CHP geleneği anlaşılan. CHP'deki iç savaş, CHP'nin iç meselesidir. CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor

Erdoğan: Yargıyı tanımıyoruz hiç demedik

Yargıyı tanımıyoruz hiç demedik. Aynı olgunluğu CHP'de göremiyoruz. Sahte gündemden kurtulup asli gündemine dönmelerini temenni ediyoruz

Erdoğan'dan Leman tepkisi

Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına Erdoğan da tepki gösterdi.

Peygamberimizi herkesten çok sevmek inancımızın gereğidir. Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtmadır alçakça bir provokasyondur. Bu nefret suçu ile ilgili yargımız hemen harekete geçmiş dergi toplatılmış gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler hesabını verecek

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