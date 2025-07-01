https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/erdogan-yaz-donemini-muhalefetle-aramizdaki-farki-acmak-icin-kullanacagiz-1097496645.html

Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'

Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterdi ve "Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T15:51+0300

2025-07-01T15:51+0300

2025-07-01T16:16+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097497107_45:0:1874:1029_1920x0_80_0_0_7226d825d05d36471d167a90d02ca622.png

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.Erdoğan'dan CHP mesajıErdoğan: Yargıyı tanımıyoruz hiç demedikErdoğan'dan Leman tepkisi Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına Erdoğan da tepki gösterdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı