https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/erdogan-yaz-donemini-muhalefetle-aramizdaki-farki-acmak-icin-kullanacagiz-1097496645.html
Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'
Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterdi ve "Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T15:51+0300
2025-07-01T15:51+0300
2025-07-01T16:16+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.Erdoğan'dan CHP mesajıErdoğan: Yargıyı tanımıyoruz hiç demedikErdoğan'dan Leman tepkisi Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına Erdoğan da tepki gösterdi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan Leman'a karikatür tepkisi: 'Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur'
15:51 01.07.2025 (güncellendi: 16:16 01.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterdi ve "Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.
Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için kullanacağız
Ana muhalefette yaşananları milletimiz ibretle izliyor. Parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyorlar. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı adaylarına bugün en ağır hakaretleri ediyorlar. Düşeni yemek bir CHP geleneği anlaşılan. CHP'deki iç savaş, CHP'nin iç meselesidir. CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları CHP'nin iç sorunudur, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor
Erdoğan: Yargıyı tanımıyoruz hiç demedik
Yargıyı tanımıyoruz hiç demedik. Aynı olgunluğu CHP'de göremiyoruz. Sahte gündemden kurtulup asli gündemine dönmelerini temenni ediyoruz
Erdoğan'dan Leman tepkisi
Leman Dergisi'nin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına Erdoğan da tepki gösterdi.
Peygamberimizi herkesten çok sevmek inancımızın gereğidir. Kimi edep bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesi ile yapılan açık bir kışkırtmadır alçakça bir provokasyondur. Bu nefret suçu ile ilgili yargımız hemen harekete geçmiş dergi toplatılmış gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler hesabını verecek