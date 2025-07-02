https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kuvvet-komutanligina-atanan-orgeneral-ve-oramirallerin-yas-haddi-67ye-cikarilacak-1097529093.html
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T14:59+0300
2025-07-02T14:59+0300
2025-07-02T14:59+0300
türki̇ye
komutan
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiraller, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral rütbelerine terfi edebilecek.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte albay, tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak.Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.Etki analizinde, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) belirli rütbelerde görevin gereği olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebiliyorken, yapılacak düzenlemeyle bu sayı 60'a çıkarılıyor.Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanı'nın teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı da 47'den 75'e yükseltilecek.Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye çıkarılacak, yaş hadlerinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilecek.Etki analizinde, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerin nitelikli personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerin hizmet süresinin uzatılabilmesi ve orgeneral-oramirallerin yaş hadlerinin artırılması maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/msbden-bedelli-askerlik-aciklamasi--1097354791.html
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komutan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
komutan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye yükseltilecek.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiraller, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral rütbelerine terfi edebilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte albay, tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak.
Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.
Etki analizinde, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) belirli rütbelerde görevin gereği olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.
Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebiliyorken, yapılacak düzenlemeyle bu sayı 60'a çıkarılıyor.
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanı'nın teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı da 47'den 75'e yükseltilecek.
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye çıkarılacak, yaş hadlerinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
Etki analizinde, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerin nitelikli personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerin hizmet süresinin uzatılabilmesi ve orgeneral-oramirallerin yaş hadlerinin artırılması maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.