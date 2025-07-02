Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Yılmaz: ‘Yaşanan, önlenebilir bir cinayet’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Ülkenin ‘Şimşek programına’ değil, ‘Türkiye programına’ ihtiyacı var
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
EKSEN
‘İsrail ile bir şekilde ama Akdeniz’de ama Suriye’de karşılaşacağız’
16:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Refik Halit’ten Reşat Nuri’ye: Hayatın deyimleşen yanılgısı
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:16
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Denizlerde bağımsızlığın adı: Kabotaj Bayramı
18:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Konukman: 'Meclis acilen maaşlar ile ilgili araştırma komisyonu kurmalı'
19:34
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mustafa Alper Oral: 'Bankalar en hafif kusurlarından bile sorumludur'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
17:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:24
14 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
18:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kuvvet-komutanligina-atanan-orgeneral-ve-oramirallerin-yas-haddi-67ye-cikarilacak-1097529093.html
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T14:59+0300
2025-07-02T14:59+0300
türki̇ye
komutan
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097529234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2b554c1ac1369f4fd6c043a9aaf7f3d3.jpg
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiraller, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral rütbelerine terfi edebilecek.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte albay, tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak.Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.Etki analizinde, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) belirli rütbelerde görevin gereği olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebiliyorken, yapılacak düzenlemeyle bu sayı 60'a çıkarılıyor.Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanı'nın teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı da 47'den 75'e yükseltilecek.Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye çıkarılacak, yaş hadlerinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilecek.Etki analizinde, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerin nitelikli personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerin hizmet süresinin uzatılabilmesi ve orgeneral-oramirallerin yaş hadlerinin artırılması maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/msbden-bedelli-askerlik-aciklamasi--1097354791.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097529234_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_37b84291cfb39a227bb3c81569a28325.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
komutan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
komutan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak

14:59 02.07.2025
komutan
komutan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Abone ol
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye yükseltilecek.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlığında kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiraller, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral rütbelerine terfi edebilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte albay, tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlaması şartı aranmayacak.
Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.
Etki analizinde, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) belirli rütbelerde görevin gereği olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.
Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebiliyorken, yapılacak düzenlemeyle bu sayı 60'a çıkarılıyor.
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanı'nın teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı da 47'den 75'e yükseltilecek.
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye çıkarılacak, yaş hadlerinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
Etki analizinde, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerin nitelikli personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerin hizmet süresinin uzatılabilmesi ve orgeneral-oramirallerin yaş hadlerinin artırılması maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
TÜRKİYE
MSB'den bedelli askerlik açıklaması: 30 Haziran 2025 hatırlatması
26 Haziran , 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала