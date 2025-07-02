https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kredi-kartindan-120-bin-tl-cekildi-sosyal-medyadan-ogrendi-1097539280.html

Kredi kartından 120 bin TL çekildi, sosyal medyadan öğrendi

Kredi kartından 120 bin TL çekildi, sosyal medyadan öğrendi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir şarküteriden bin 215 liralık alışveriş yapan bir kişinin kredi kartından çalışanın hatası nedeniyle 121 bin 500 lira çekildi. Durumu fark eden... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T20:54+0300

2025-07-02T20:54+0300

2025-07-02T21:01+0300

kayseri

yaşam

kredi kartı

alışveriş

sosyal medya

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Kayseri'deki bir şarküteriden sabah saatlerinde bin 215 liralık alışveriş yapan bir müşterinin kredi kartından 121 bin 500 lira çekildi. Ödeme sırasında post cihazına 1215 liralık tutar yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmeyen şifresini giren durumu fark etmeyerek şarküteriden ayrıldı. Hata yaptığını anlayan iş yeri çalışanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kart sahibine ulaşmaya çalıştı. Paylaşımı gören müşteriyse alışveriş yaptığı şarküteriye giderek yanlışı düzelttirdi.Hatalı işlemi yapan şarküteri çalışanı Hacı Çetin yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettiğini söyleyerek, müşterinin kendisine dua aettiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/umraniyede-is-yerine-el-bombasi-atildi-saldirida-1-kisi-yaralandi-1097538815.html

kayseri

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kayseri, kredi kartı, alışveriş, sosyal medya