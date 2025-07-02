https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kredi-kartindan-120-bin-tl-cekildi-sosyal-medyadan-ogrendi-1097539280.html
Kredi kartından 120 bin TL çekildi, sosyal medyadan öğrendi
Kredi kartından 120 bin TL çekildi, sosyal medyadan öğrendi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir şarküteriden bin 215 liralık alışveriş yapan bir kişinin kredi kartından çalışanın hatası nedeniyle 121 bin 500 lira çekildi. Durumu fark eden... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T20:54+0300
2025-07-02T20:54+0300
2025-07-02T21:01+0300
kayseri
yaşam
kredi kartı
alışveriş
sosyal medya
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Kayseri'deki bir şarküteriden sabah saatlerinde bin 215 liralık alışveriş yapan bir müşterinin kredi kartından 121 bin 500 lira çekildi. Ödeme sırasında post cihazına 1215 liralık tutar yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmeyen şifresini giren durumu fark etmeyerek şarküteriden ayrıldı. Hata yaptığını anlayan iş yeri çalışanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kart sahibine ulaşmaya çalıştı. Paylaşımı gören müşteriyse alışveriş yaptığı şarküteriye giderek yanlışı düzelttirdi.Hatalı işlemi yapan şarküteri çalışanı Hacı Çetin yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettiğini söyleyerek, müşterinin kendisine dua aettiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/umraniyede-is-yerine-el-bombasi-atildi-saldirida-1-kisi-yaralandi-1097538815.html
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kayseri, kredi kartı, alışveriş, sosyal medya
kayseri, kredi kartı, alışveriş, sosyal medya
Kredi kartından 120 bin TL çekildi, sosyal medyadan öğrendi
20:54 02.07.2025 (güncellendi: 21:01 02.07.2025)
Kayseri'de bir şarküteriden bin 215 liralık alışveriş yapan bir kişinin kredi kartından çalışanın hatası nedeniyle 121 bin 500 lira çekildi. Durumu fark eden iş yeri çalışanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kart sahibine ulaştı.
Kayseri'deki bir şarküteriden sabah saatlerinde bin 215 liralık alışveriş yapan bir müşterinin kredi kartından 121 bin 500 lira çekildi.
Ödeme sırasında post cihazına 1215 liralık tutar yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmeyen şifresini giren durumu fark etmeyerek şarküteriden ayrıldı. Hata yaptığını anlayan iş yeri çalışanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kart sahibine ulaşmaya çalıştı.
Paylaşımı gören müşteriyse alışveriş yaptığı şarküteriye giderek yanlışı düzelttirdi.
Hatalı işlemi yapan şarküteri çalışanı Hacı Çetin yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettiğini söyleyerek, müşterinin kendisine dua aettiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.