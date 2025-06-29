https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/kene-olumleri-artiyor-4-gun-once-vucuduna-kene-yapisan-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097430400.html
Kene ölümleri artıyor: 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti
Kene ölümleri artıyor: 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta dört gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T10:48+0300
2025-06-29T10:48+0300
2025-06-29T11:07+0300
sağlik
kene
sivas
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Kene ölümleri artış gösteriyor. Sivas'ta bir kişi daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.Sivas'ta keneden kaç kişi öldü?Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Müdahalelere rağmen kurtularılamadıSuşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sivas'tan sonra en çok kene ölümü Kayseri'deKayseri'de Haziran ayında 3 kişi vücuduna yapışan keneden dolayı hayatını kaybetti.2025 Kene Kaynaklı Ölümler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turkiyenin-kene-haritasi-son-5-yildaki-keneden-olumlerin-tablosu-ortaya-cikti-en-cok-hangi-iller-1097353900.html
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Kene ölümleri artıyor: 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti
10:48 29.06.2025 (güncellendi: 11:07 29.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sivas'ta dört gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.
Kene ölümleri artış gösteriyor. Sivas'ta bir kişi daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
Sivas'ta keneden kaç kişi öldü?
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Müdahalelere rağmen kurtularılamadı
Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.
Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sivas'tan sonra en çok kene ölümü Kayseri'de
Kayseri'de Haziran ayında 3 kişi vücuduna yapışan keneden dolayı hayatını kaybetti.
2025 Kene Kaynaklı Ölümler
Sivas
: Bugün yaşanan kene ölümü ile beraber Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Kayseri
: Kurban Bayramı'ndan itibaren 12 ve 17 Haziran'da da olmak üzere kentte toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.
Tokat
: 22 Haziran'da ir kişi keneden hayatını kaybetti.
Çorum
: 18 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.
Tunceli
: 22 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.
Çankırı
: 23 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun
: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.
Yozgat
: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.