https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/kene-olumleri-artiyor-4-gun-once-vucuduna-kene-yapisan-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097430400.html

Kene ölümleri artıyor: 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti

Kene ölümleri artıyor: 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir kişi daha hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas'ta dört gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T10:48+0300

2025-06-29T10:48+0300

2025-06-29T11:07+0300

sağlik

kene

sivas

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

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Kene ölümleri artış gösteriyor. Sivas'ta bir kişi daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.Sivas'ta keneden kaç kişi öldü?Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Müdahalelere rağmen kurtularılamadıSuşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sivas'tan sonra en çok kene ölümü Kayseri'deKayseri'de Haziran ayında 3 kişi vücuduna yapışan keneden dolayı hayatını kaybetti.2025 Kene Kaynaklı Ölümler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turkiyenin-kene-haritasi-son-5-yildaki-keneden-olumlerin-tablosu-ortaya-cikti-en-cok-hangi-iller-1097353900.html

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