https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kayaligin-zirvesine-insa-ettiler-96-basamakla-cikilan-ev-gorenleri-hayrete-dusuruyor-1097521448.html

Kayalığın zirvesine inşa ettiler: 96 basamakla çıkılan ev görenleri hayrete düşürüyor

Kayalığın zirvesine inşa ettiler: 96 basamakla çıkılan ev görenleri hayrete düşürüyor

Sputnik Türkiye

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde emekli öğretmen çiftin kayalıkların zirvesine yaptığı ve 96 basamakla ulaşılan ev, ilçenin simgesi haline geldi. Karanlık... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T12:22+0300

2025-07-02T12:22+0300

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kemaliye

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce turisti ağırlarken, ilçenin yeni simgesi haline gelen 96 basamaklı ev görenleri büyülüyor. Kayalıkların zirvesinde yer alan bu özel yapı, yalnızca manzarasıyla değil, taşıdığı anlamla da dikkat çekiyor.İlçeye gelen ziyaretçi sayısı nüfusun 10 katıSadece 5 bin nüfusa sahip olan Kemaliye, yaz aylarında yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Adeta bir açık hava müzesini andıran ilçede, özellikle Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi noktalar yoğun ilgi görüyor. İlçeye gelenler, adrenalin dolu doğa sporları ve eşsiz manzaralarla unutulmaz anlar yaşıyor.İstanbul’un gürültüsünden kaçmak isteyen emekli öğretmen Bekir Taştan, eşi Nermin Taştan’a sakin bir yaşam önerisinde bulundu.Ev yapımında modern iş makineleri yerine insan ve hayvan gücü kullanıldı. Malzemeler önce kayalığın eteklerine taşındı, ardından ilkel teleferik ile zirveye çıkarıldı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmayla tamamlanan ev, bugünkü ihtişamına kavuştu.96 basamakla çıkılan evin manzarası büyülüyorZirveye ulaşmak için 96 basamak tırmanmak gerekiyor. İlçeye ve vadilere hâkim bu ev, konumuyla hem stratejik hem estetik bir yapı. Ziyaretçiler, bu evi yol üzerinden gördüklerinde hayranlıkla izliyor, bolca fotoğraf çekiyor.Sinemaya da i̇lham olduKayalıkların zirvesindeki bu ev, yalnızca turistlerin değil, sinema yapımcılarının da ilgisini çekti. "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahneleri burada çekildi. Böylece yapı, sadece bir ev değil, kültürel bir simge haline geldi.Kemaliye nerede?Erzincan’a 194 kilometre uzaklıktaki Kemaliye; Tunceli, Sivas, Malatya ve Elazığ illeriyle çevrili konumuyla stratejik bir turizm noktası. Özellikle zipline, rafting, kano ve su kayağı gibi doğa sporları için gelen binlerce kişi, ilçenin tarihî taş yollarında motor sporları yapmayı da ihmal etmiyor.Kemaliye’nin dünya çapındaki değeri cittaslow (sakin şehir) unvanıyla da tescillenmiş durumda. Özellikle Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi, ilçenin doğal mirası açısından uluslararası öneme sahip alanlar arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/acun-ilicali-hakim-karsisina-cikti-aylik-gelirini-acikladi-1097518867.html

türki̇ye

tunceli

sivas

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merdiven, dağ, ev, tunceli, sivas, malatya, kemaliye