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Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı: Aylık gelirini açıkladı
Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı: Aylık gelirini açıkladı
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Ilıcalı, mahkemede aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu açıkladı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T11:51+0300
2025-07-02T11:51+0300
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Televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Davaya konu olan iddialar, Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan maçlarda yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı yönünde.'Aylık gelirim 5 milyon TL'Savunmasına gelir beyanıyla başlayan Ilıcalı, mahkeme heyetinin sorusu üzerine, "Aylık gelirimin 5 milyon TL olduğunu belirtmek isterim" dedi. Bu açıklamasıyla duruşmada dikkat çeken Ilıcalı, suçlamaları ise kesin bir dille reddetti.'Neden burada olduğumu anlamıyorum'Mahkemede yaptığı açıklamada kendini şaşkın ve üzgün hissettiğini dile getiren Ilıcalı, "Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. Yayıncının müdahale şansı olmayan maç yayınları sebebiyle yargılanıyorum" ifadelerini kullandı.Ilıcalı, UEFA tarafından gelen bir mektubu delil olarak sunduğunu da belirtti. "UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili" diyerek, yayıncıların bu reklamlara müdahale şansının olmadığını vurguladı.'Çok mutsuzum ve acı hissediyorum'İddiaların kendisini derinden yaraladığını ifade eden Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum" dedi. Söz konusu yayınların teknik olarak dış müdahaleye kapalı olduğunu yineledi.Duruşmada arkadaşlarından özür dileyen Ilıcalı, "Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum" diyerek olayın tüm yükünü üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/engin-polat-kayyumlarin-sirketini-zarara-ugrattigi-iddiasiyla-dava-acti-101-milyon-lira-50-milyon-1097517192.html
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acun ilıcalı, mahkeme, gelir

Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı: Aylık gelirini açıkladı

11:51 02.07.2025
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA
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Acun Ilıcalı, yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Ilıcalı, mahkemede aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu açıkladı. Savunmasında suçlamaları reddeden Ilıcalı, UEFA’dan gelen mektubu delil olarak sundu.
Televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Davaya konu olan iddialar, Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan maçlarda yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı yönünde.

'Aylık gelirim 5 milyon TL'

Savunmasına gelir beyanıyla başlayan Ilıcalı, mahkeme heyetinin sorusu üzerine, "Aylık gelirimin 5 milyon TL olduğunu belirtmek isterim" dedi. Bu açıklamasıyla duruşmada dikkat çeken Ilıcalı, suçlamaları ise kesin bir dille reddetti.

'Neden burada olduğumu anlamıyorum'

Mahkemede yaptığı açıklamada kendini şaşkın ve üzgün hissettiğini dile getiren Ilıcalı, "Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. Yayıncının müdahale şansı olmayan maç yayınları sebebiyle yargılanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, UEFA tarafından gelen bir mektubu delil olarak sunduğunu da belirtti. "UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili" diyerek, yayıncıların bu reklamlara müdahale şansının olmadığını vurguladı.

'Çok mutsuzum ve acı hissediyorum'

İddiaların kendisini derinden yaraladığını ifade eden Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum" dedi. Söz konusu yayınların teknik olarak dış müdahaleye kapalı olduğunu yineledi.
Duruşmada arkadaşlarından özür dileyen Ilıcalı, "Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum" diyerek olayın tüm yükünü üstlendi.
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