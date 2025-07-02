https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kaliforniyada-havai-fisek-deposu-patladi-bolgede-cok-sayida-yangin-cikti-1097536507.html

Kaliforniya’da havai fişek deposu patladı: Bölgede çok sayıda yangın çıktı

Kaliforniya’da havai fişek deposu patladı: Bölgede çok sayıda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kaliforniya’daki Esparto kasabasında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama, çok sayıda yangına neden oldu. Patlamanın ardından yükselen yoğun... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T18:05+0300

2025-07-02T18:05+0300

2025-07-02T18:05+0300

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Kaliforniya’nın Esparto kentinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama, geniş çaplı yangınlara yol açtı.Patlamayla birlikte depodaki havai fişekler art arda patladı, binada çökme meydana geldi. Yolo County Şerif Ofisi, yangının tamamen soğumasının zaman alacağını, ardından patlayıcı uzmanlarının alana girerek güvenlik değerlendirmesi yapacağını duyurdu.Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Dairesi (Cal Fire), yangının yaklaşık 78 dönümlük (32 hektar) bir alana yayıldığını bildirdi. Bölgedeki yangının sebebi henüz belirlenemezken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.Kaliforniya Eyalet İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Kara Garrett, deponun faal bir havai fişek lisansına sahip kişi veya kuruluşa ait olduğunu düşündüklerini belirtti. Garrett, bu tür tesislerin hem eyalet hem de federal düzeyde sıkı güvenlik kurallarına tabi olduğunu vurgulayarak, bu tür olayların nadiren yaşandığını söyledi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un ofisinden yapılan açıklamada, yangının yakından takip edildiği ve hem karadan hem havadan müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, eyaletin kundakçılık ve bomba inceleme ekiplerinin de olay yerine yönlendirildiği aktarıldı.

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