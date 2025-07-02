Filipinler'de büyük yangın: En az bin kişi evsiz kaldı

Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve Asya'nın en büyük metropoliten alanlarından biri olan Metro Manila'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir mahallede sabah saatlerinde yangın çıktı. Ahşaptan yapılmış evlerle dolu olan mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Yüzlerce kişi evsiz kaldı.