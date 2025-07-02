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Filipinler'de büyük yangın: En az bin kişi evsiz kaldı
Filipinler'de büyük yangın: En az bin kişi evsiz kaldı
Sputnik Türkiye
Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve Asya'nın en büyük metropoliten alanlarından biri olan Metro Manila'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, manila, filipinler

Filipinler'de büyük yangın: En az bin kişi evsiz kaldı

12:32 02.07.2025
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Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve Asya'nın en büyük metropoliten alanlarından biri olan Metro Manila'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir mahallede sabah saatlerinde yangın çıktı. Ahşaptan yapılmış evlerle dolu olan mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Yüzlerce kişi evsiz kaldı.
© AA / Daniel Ceng

Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve kültür merkezi olan Metro Manila'da çok nüfuslu bir mahallede 2 Temmuz sabah saatlerinde yangın çıktı.

Filipinler&#x27;in en kalabalık ikinci bölgesi ve kültür merkezi olan Metro Manila&#x27;da çok nüfuslu bir mahallede 2 Temmuz sabah saatlerinde yangın çıktı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Daniel Ceng

Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve kültür merkezi olan Metro Manila'da çok nüfuslu bir mahallede 2 Temmuz sabah saatlerinde yangın çıktı.

© AA / Daniel Ceng

Ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış evlerde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi sardı.

Ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış evlerde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi sardı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Daniel Ceng

Ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış evlerde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi sardı.

© AA / Daniel Ceng

Kurtarma ekiplerine göre, en az bin kişi, yaklaşık 300-400 aile, evsiz kaldı.

Kurtarma ekiplerine göre, en az bin kişi, yaklaşık 300-400 aile, evsiz kaldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Daniel Ceng

Kurtarma ekiplerine göre, en az bin kişi, yaklaşık 300-400 aile, evsiz kaldı.

© AA / Daniel Ceng

Yangının başlamasının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Daniel Ceng

Yangının başlamasının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

© AA / Daniel Ceng

Manila belediye başkanı Isko Moreno, yangın mağdurlarını yerinde ziyaret etti.

Manila belediye başkanı Isko Moreno, yangın mağdurlarını yerinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Daniel Ceng

Manila belediye başkanı Isko Moreno, yangın mağdurlarını yerinde ziyaret etti.

© AA / Daniel Ceng

Yangın mağdurlarına yardım malzemeleri, hijyen kitleri ve diğer temel malzemeler de dağıtıldı.

Yangın mağdurlarına yardım malzemeleri, hijyen kitleri ve diğer temel malzemeler de dağıtıldı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Daniel Ceng

Yangın mağdurlarına yardım malzemeleri, hijyen kitleri ve diğer temel malzemeler de dağıtıldı.

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