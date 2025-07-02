Filipinler'de büyük yangın: En az bin kişi evsiz kaldı

Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve kültür merkezi olan Metro Manila'da çok nüfuslu bir mahallede 2 Temmuz sabah saatlerinde yangın çıktı.
Filipinler'in en kalabalık ikinci bölgesi ve kültür merkezi olan Metro Manila'da çok nüfuslu bir mahallede 2 Temmuz sabah saatlerinde yangın çıktı.
Ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış evlerde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi sardı.
Ahşap ve kolay tutuşan malzemelerden yapılmış evlerde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi sardı.
Kurtarma ekiplerine göre, en az bin kişi, yaklaşık 300-400 aile, evsiz kaldı.
Kurtarma ekiplerine göre, en az bin kişi, yaklaşık 300-400 aile, evsiz kaldı.
Yangının başlamasının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
Yangının başlamasının ardından bölgeye itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
Manila belediye başkanı Isko Moreno, yangın mağdurlarını yerinde ziyaret etti.
Manila belediye başkanı Isko Moreno, yangın mağdurlarını yerinde ziyaret etti.
Yangın mağdurlarına yardım malzemeleri, hijyen kitleri ve diğer temel malzemeler de dağıtıldı.
Yangın mağdurlarına yardım malzemeleri, hijyen kitleri ve diğer temel malzemeler de dağıtıldı.