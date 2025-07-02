https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cesme-ve-urlada-yangin-3-mahalle-tahliye-edildi-1097537876.html
Çeşme ve Urla'da yangın: 3 mahalle tahliye edildi
Çeşme ve Urla'da yangın: 3 mahalle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen yerler, Çeşme'nin Germiyan ve Ildır mahalleleriyle Urla'nın... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T18:58+0300
2025-07-02T18:58+0300
2025-07-02T18:58+0300
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i̇zmir körfezi
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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde etkili olan yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edildi.İzmir'in turistik ilçeleri Çeşme ve Urla'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Çeşme’nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangının ilerlemesiyle birlikte güvenlik önlemleri kapsamında Çeşme'nin Ildır ve Germiyan mahalleleriyle Urla'nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi. Yetkililer, anonslarla halkı evlerini terk etmeleri konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bakan-yumakli-duyurdu-6-bolgede-yangin-tamamen-kontrol-altina-alindi-1097517768.html
türki̇ye
urla
çeşme
i̇zmir
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türkiye, urla, çeşme, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir barosu, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, urla, çeşme, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir barosu, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Çeşme ve Urla'da yangın: 3 mahalle tahliye edildi
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen yerler, Çeşme'nin Germiyan ve Ildır mahalleleriyle Urla'nın Nohutalan Mahallesi olarak açıklandı.
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde etkili olan yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edildi.
İzmir'in turistik ilçeleri Çeşme ve Urla'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Çeşme’nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.
Yangının ilerlemesiyle birlikte güvenlik önlemleri kapsamında Çeşme'nin Ildır ve Germiyan mahalleleriyle Urla'nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi. Yetkililer, anonslarla halkı evlerini terk etmeleri konusunda uyardı.