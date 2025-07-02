https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cesme-ve-urlada-yangin-3-mahalle-tahliye-edildi-1097537876.html

Çeşme ve Urla'da yangın: 3 mahalle tahliye edildi

Çeşme ve Urla'da yangın: 3 mahalle tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen yerler, Çeşme'nin Germiyan ve Ildır mahalleleriyle Urla'nın... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T18:58+0300

2025-07-02T18:58+0300

2025-07-02T18:58+0300

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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde etkili olan yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edildi.İzmir'in turistik ilçeleri Çeşme ve Urla'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Çeşme’nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangının ilerlemesiyle birlikte güvenlik önlemleri kapsamında Çeşme'nin Ildır ve Germiyan mahalleleriyle Urla'nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi. Yetkililer, anonslarla halkı evlerini terk etmeleri konusunda uyardı.

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türki̇ye

urla

çeşme

i̇zmir

i̇zmir körfezi

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