https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmir-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturma-gozalti-sayisi-130a-yukseldi-1097514805.html

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma: Gözaltı sayısı 130'a yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma: Gözaltı sayısı 130'a yükseldi

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T10:31+0300

2025-07-02T10:31+0300

2025-07-02T10:31+0300

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i̇zmir büyükşehir belediyesi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma sürüyor.İzmir'deki soruşturmaİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Gözaltına alınanlar çoğalıyorÇalışmalar kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 130'a yükseldi.Şüphelilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.İzmir'de ne oluyor?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 126 şüpheli dün yakalanmıştı.

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