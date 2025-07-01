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Tunç Soyer gözaltına alındı
Tunç Soyer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T07:21+0300
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İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer'in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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tunç soyer

Tunç Soyer gözaltına alındı

07:21 01.07.2025 (güncellendi: 07:23 01.07.2025)
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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Ayrıntılar geliyor
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer'in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Leman dergisine tepki: Derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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