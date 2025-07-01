https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/tunc-soyer-gozaltina-alindi-1097476594.html
Tunç Soyer gözaltına alındı
Tunç Soyer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T07:21+0300
2025-07-01T07:21+0300
2025-07-01T07:23+0300
türki̇ye
tunç soyer
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İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer'in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/istiklal-caddesinde-leman-dergisine-tepki-derginin-bulundugu-sokagin-giris-ve-cikislari-1097473882.html
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tunç soyer
Tunç Soyer gözaltına alındı
07:21 01.07.2025 (güncellendi: 07:23 01.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer'in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.