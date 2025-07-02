https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097527408.html
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T13:58+0300
2025-07-02T13:58+0300
2025-07-02T14:25+0300
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
13:58 02.07.2025 (güncellendi: 14:25 02.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Bursa, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı. Dün, aynı bölgede 3.9 ve 4.2'lik iki deprem daha gerçekleşmişti.
İstanbul, bugün saat 13.57’de Avrupa Yakası’nda hissedilen bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, çok sayıda vatandaşın endişelenmesine yol açarken, bazı sosyal medya kullanıcıları depremin kısa ama net bir şekilde hissedildiğini belirtti.
Merkez üssü Bursa, büyüklüğü 4.3
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Bursa olduğu ve büyüklüğünün 4.3 olarak ölçüldüğü bildirildi. Depremin derinliği 12.91 kilometre olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise farklı bir değerlendirmede bulunarak depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Bugün gerçekleşen depremin yanı sıra aynı bölgede dün 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
Bakan Yerlikaya'dan son dakika deprem açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlika'ya İstanbul'un çeşitli yerlerinden hissedilen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, taha tarama çalışmalarının başladığını söyleyerek olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
Son depremler listesi, meydana gelen depremlerle anlık olarak güncelleniyor. Sarsıntıyı hissedenler "en son deprem nerede","İstanbul'da deprem oldu mu" sorularının yanıtlarına ulaşabiliyor.