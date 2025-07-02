https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097527408.html

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T13:58+0300

2025-07-02T13:58+0300

2025-07-02T14:25+0300

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İstanbul, bugün saat 13.57’de Avrupa Yakası’nda hissedilen bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, çok sayıda vatandaşın endişelenmesine yol açarken, bazı sosyal medya kullanıcıları depremin kısa ama net bir şekilde hissedildiğini belirtti.Merkez üssü Bursa, büyüklüğü 4.3Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Bursa olduğu ve büyüklüğünün 4.3 olarak ölçüldüğü bildirildi. Depremin derinliği 12.91 kilometre olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.Kandilli Rasathanesi ise farklı bir değerlendirmede bulunarak depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.Bursa'da üçüncü depremBugün gerçekleşen depremin yanı sıra aynı bölgede dün 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.Bakan Yerlikaya'dan son dakika deprem açıklamasıİçişleri Bakanı Ali Yerlika'ya İstanbul'un çeşitli yerlerinden hissedilen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, taha tarama çalışmalarının başladığını söyleyerek olumsuz bir durum olmadığını belirtti.Son depremler listesiSon depremler listesi, meydana gelen depremlerle anlık olarak güncelleniyor. Sarsıntıyı hissedenler "en son deprem nerede","İstanbul'da deprem oldu mu" sorularının yanıtlarına ulaşabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gemlikte-yine-deprem-prof-dr-naci-gorurden-ilk-uyari-fay-hattini-isaret-etti-tehlikeli-1097490596.html

avrupa yakası

bursa

i̇stanbul

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