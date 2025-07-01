https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gemlikte-yine-deprem-prof-dr-naci-gorurden-ilk-uyari-fay-hattini-isaret-etti-tehlikeli-1097490596.html

Gemlik’te yine deprem, Prof. Dr. Naci Görür’den ilk uyarı: Fay hattını işaret etti, 'tehlikeli'

Gemlik’te yine deprem, Prof. Dr. Naci Görür’den ilk uyarı: Fay hattını işaret etti, 'tehlikeli'

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Gemlik ilçesi, 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İstanbul ve çevresinde de hissedilen sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, depremin... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T13:13+0300

2025-07-01T13:13+0300

2025-07-01T13:52+0300

türki̇ye

naci görür

bursa

kuzey anadolu

deprem

kandilli rasathanesi

gemlik

afad

deprem

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Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün saat 11.47’de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD, depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıkladı ve yerin 9.82 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4.0, derinliğini 5.3 kilometre olarak duyurdu.İstanbul ve çevresinde de hissedildiDeprem, yalnızca Bursa ile sınırlı kalmadı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de etkili şekilde hissedildi. İkinci deprem ise saat 12.57'de gerçekleşti. Merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Naci Görür'den 'tehlikeli' uyarısıDeprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4.0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."İkinci deprem sonrası yeni paylaşımn yapan Görür, şöyle dedi:"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4.4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/bursa-depremi-istanbuldan-hissedildi-prof-dr-suleyman-pampal-tehlikeli-yerleri-sayip-uyardi-1097488758.html

türki̇ye

bursa

kuzey anadolu

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naci görür, bursa, kuzey anadolu, deprem, kandilli rasathanesi, gemlik, afad, deprem