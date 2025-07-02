https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbul-da-hissetti-prof-dr-naci-gorurden-bursa-depremi-sonrasi-tehlikeli-yer-uyarisi-1097529609.html

İstanbul da hissetti: Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa depremi sonrası 'tehlikeli yer' uyarısı

İstanbul da hissetti: Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa depremi sonrası 'tehlikeli yer' uyarısı

Sputnik Türkiye

Bursa 2 gündür peş peşe meydana gelen depremlerle sallanırken sarsıntılar İstanbul ve çevre illerden de hissediliyor. 4.3'lük gerçekleşen deprem sonrası gözler... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T14:58+0300

2025-07-02T14:58+0300

2025-07-02T15:59+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

bursa

i̇stanbul

son dakika

deprem son dakika

gemlik

bursa valiliği

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bugün saat 13.57'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıklarken, sarsıntının 12.91 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Bursa Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı. Peş peşe gelen sarsıntılarBugünkü deprem öncesinde, Gemlik’te dün saat 11.47’de 3.9, 12.57’de ise 4.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedilmişti. Bu art arda gelen sarsıntılar, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.Naci Görür’den uyarı: 'Tehlikeli bir yer'Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Gemlik Fayı üzerinde meydana geldiğini ve Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) güney kolu üzerinde yer aldığını belirtti.Görür şu ifadeleri kullandı:“Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097527408.html

türki̇ye

bursa

i̇stanbul

gemlik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, bursa, i̇stanbul, son dakika, deprem son dakika, gemlik, bursa valiliği, afad