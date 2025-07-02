https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbul-da-hissetti-prof-dr-naci-gorurden-bursa-depremi-sonrasi-tehlikeli-yer-uyarisi-1097529609.html
İstanbul da hissetti: Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa depremi sonrası 'tehlikeli yer' uyarısı
İstanbul da hissetti: Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa depremi sonrası 'tehlikeli yer' uyarısı
Sputnik Türkiye
Bursa 2 gündür peş peşe meydana gelen depremlerle sallanırken sarsıntılar İstanbul ve çevre illerden de hissediliyor. 4.3'lük gerçekleşen deprem sonrası gözler... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T14:58+0300
2025-07-02T14:58+0300
2025-07-02T15:59+0300
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bugün saat 13.57'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıklarken, sarsıntının 12.91 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Bursa Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı. Peş peşe gelen sarsıntılarBugünkü deprem öncesinde, Gemlik’te dün saat 11.47’de 3.9, 12.57’de ise 4.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedilmişti. Bu art arda gelen sarsıntılar, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.Naci Görür’den uyarı: 'Tehlikeli bir yer'Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Gemlik Fayı üzerinde meydana geldiğini ve Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) güney kolu üzerinde yer aldığını belirtti.Görür şu ifadeleri kullandı:“Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097527408.html
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deprem, naci görür, bursa, i̇stanbul, son dakika, deprem son dakika, gemlik, bursa valiliği, afad
deprem, naci görür, bursa, i̇stanbul, son dakika, deprem son dakika, gemlik, bursa valiliği, afad
İstanbul da hissetti: Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa depremi sonrası 'tehlikeli yer' uyarısı
14:58 02.07.2025 (güncellendi: 15:59 02.07.2025)
Bursa 2 gündür peş peşe meydana gelen depremlerle sallanırken sarsıntılar İstanbul ve çevre illerden de hissediliyor. 4.3'lük gerçekleşen deprem sonrası gözler uzmanların yorumlarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, kuzey kolda biriken enerjinin güney kolu etkilediğine dikkat çekerek "Tehlikeli bir yer" uyarısında bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bugün saat 13.57'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıklarken, sarsıntının 12.91 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Bursa Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı.
Peş peşe gelen sarsıntılar
Bugünkü deprem öncesinde, Gemlik’te dün saat 11.47’de 3.9, 12.57’de ise 4.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedilmişti. Bu art arda gelen sarsıntılar, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.
Naci Görür’den uyarı: 'Tehlikeli bir yer'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Gemlik Fayı üzerinde meydana geldiğini ve Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) güney kolu üzerinde yer aldığını belirtti.
Görür şu ifadeleri kullandı:
“Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.”