https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bati-basini-abd-ukraynaya-hava-savunma-fuzeleri-sevkiyatini-durdurdu-1097505841.html

Batı basını: ABD Ukrayna'ya hava savunma füzeleri sevkiyatını durdurdu

Batı basını: ABD Ukrayna'ya hava savunma füzeleri sevkiyatını durdurdu

Sputnik Türkiye

Politico, ABD’nin Ukrayna’ya hava savunma füzeleri ve yüksek hassasiyetli mühimmatların tedarikini durdurduğunu aktardı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T00:42+0300

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ukrayna

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pentagon

elbridge colby

füze

mühimmat

beyaz saray

politico

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Politico gazetesi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Ukrayna’ya hava savunma füzeleri ve diğer bazı yüksek hassasiyetli mühimmatların tedarikini durdurduğunu ileri sürdü.Haberde, "Pentagon, ABD'nin silah stoklarının çok azaldığı endişesiyle Ukrayna'ya hava savunma füzeleri ve diğer bazı yüksek hassasiyetli mühimmatların sevkiyatını durdurdu. Karar, Pentagon politika şefi Elbridge Colby tarafından, depolarda yapılan incelemenin top mermileri, hava savunma füzeleri ve yüksek hassasiyetli mühimmat miktarının azaldığı endişesine yol açmasının ardından alındı” ifadelerine yer verildi.Gazetenin kaynaklarına göre bu karar Haziran ayı başında alındı ancak şimdi uygulamaya koyuldu.Haziran ayı başında Beyaz Saray, barış görüşmelerine odaklanıldığı için Ukrayna'ya gelecekteki destek konusunda henüz bir karar alınmadığını açıklamıştı. ABD medyasına göre, Washington'dan askeri yardımın kesilmesi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini saldırı eylemleri gerçekleştirme imkanından mahrum bırakacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-hava-savunmasi-3-storm-shadow-fuzesini-dusurdu-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-1097492811.html

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abd, ukrayna, washington, pentagon, elbridge colby, füze, mühimmat, beyaz saray, politico