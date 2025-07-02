İranlı uzman: UAEA ile işbirliğinin askıya alınması İran'ın Batı'ya verdiği meşru bir yanıttır

Tahran bu adımla dünya toplumuna, teknik denetimin topraklarında askeri saldırılar ve sabotaj için veri toplama aracı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğine dair net bir mesaj gönderiyor. UAEA, bağımsız bir teknik kurum olarak değil de Batı'nın siyasi bir aracı olarak davrandığı sürece, İran'ın kendisi ile işbirliğine devam etmesi için hiçbir neden yok.