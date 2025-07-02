https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iranli-uzman-uaea-ile-isbirliginin-askiya-alinmasi-iranin-batiya-verdigi-mesru-bir-yanittir-1097525302.html
İranlı uzman: UAEA ile işbirliğinin askıya alınması İran'ın Batı'ya verdiği meşru bir yanıttır
İranlı uzman: UAEA ile işbirliğinin askıya alınması İran'ın Batı'ya verdiği meşru bir yanıttır
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Yazdani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasını İran’ın Batı üllkelerine verdiği... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T13:20+0300
2025-07-02T13:20+0300
2025-07-02T13:20+0300
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Alişer Yazdani, Sputnik’e demecinde İran’ın UAEA ile işbirliğini askıya alma kararını değerlendirdi.Yazdani, “İran, diğer tarafın yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal etmesini konu alan 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 60. maddesine atıfta bulunuyor ve güvenlik koşulları sağlanıncaya kadar UAEA ile işbirliğini askıya alıyor” dedi ve şöyle devam etti:İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha önce UAEA Genel Müdürünü ‘görevine ihanetle’ suçlayarak, Grossi’nin güvenlik önlemleri bahanesiyle bombalanan yerleri ziyaret etmekte ısrar etmesinin ‘anlamsız ve muhtemelen kötü niyetli’ olduğunu belirtmişti.İran yönetimi de Grossi’yi İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış ve ülkeye girişini yasaklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/iran-uaea-baskani-grossi-bundan-sonra-ulkeye-giremez-1097425705.html
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i̇ran, uzman, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, işbirliği, ortadoğu, tahran, batı, abbas arakçi, abd
i̇ran, uzman, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, işbirliği, ortadoğu, tahran, batı, abbas arakçi, abd
İranlı uzman: UAEA ile işbirliğinin askıya alınması İran'ın Batı'ya verdiği meşru bir yanıttır
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Yazdani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasını İran’ın Batı üllkelerine verdiği meşru bir yanıt olduğunu belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Alişer Yazdani, Sputnik’e demecinde İran’ın UAEA ile işbirliğini askıya alma kararını değerlendirdi.
Yazdani, “İran, diğer tarafın yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal etmesini konu alan 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 60. maddesine atıfta bulunuyor ve güvenlik koşulları sağlanıncaya kadar UAEA ile işbirliğini askıya alıyor” dedi ve şöyle devam etti:
Tahran bu adımla dünya toplumuna, teknik denetimin topraklarında askeri saldırılar ve sabotaj için veri toplama aracı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğine dair net bir mesaj gönderiyor. UAEA, bağımsız bir teknik kurum olarak değil de Batı'nın siyasi bir aracı olarak davrandığı sürece, İran'ın kendisi ile işbirliğine devam etmesi için hiçbir neden yok.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha önce UAEA Genel Müdürünü ‘görevine ihanetle’ suçlayarak, Grossi’nin güvenlik önlemleri bahanesiyle bombalanan yerleri ziyaret etmekte ısrar etmesinin ‘anlamsız ve muhtemelen kötü niyetli’ olduğunu belirtmişti.
İran yönetimi de Grossi’yi İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış ve ülkeye girişini yasaklamıştı.