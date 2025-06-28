https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/iran-uaea-baskani-grossi-bundan-sonra-ulkeye-giremez-1097425705.html

İran: UAEA Başkanı Grossi bundan sonra ülkeye giremez

İran: UAEA Başkanı Grossi bundan sonra ülkeye giremez

Sputnik Türkiye

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casuslukla suçladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T16:06+0300

2025-06-28T16:06+0300

2025-06-28T16:06+0300

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İran yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. İran, Grossi’yi İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casusluk yapmakla suçladı.Meclis Başkan Vekili Muhammad Hacibabayi, Grossi’nin artık İran’da bulunamayacağını ve UAEA’nın yeni gözlem kameraları yerleştirmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bir diğer Başkan Vekili Ali Nikzad ise Grossi’yi yalan söylemekle suçlayarak, “Bunun bedelini mutlaka ödeyecek” dedi.İran meclisi UAEA ile tüm işbirliği askıya alındı25 Haziran’da İran Meclisi, İsrail ve ABD’nin son saldırılarını kınamayan UAEA’yı hedef alan bir yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. 221 milletvekilinin onayıyla geçen yasa, 26 Haziran’da Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından da onaylandı. Yasaya göre:Grossi: Endişeliyimİran’ın kararına UAEA Başkanı Grossi’den yanıt gecikmedi. Grossi, İran’ın işbirliğini 'tek taraflı' askıya alamayacağını savunarak, “İran Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın imzacısıdır ve bu nedenle bir denetim sistemine tabi olmalıdır” dedi. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye bir mektup yazarak nükleer tesisleri ziyaret etmek istediğini bildirdi.Ancak Arakçi, Grossi’nin talebine sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Grossi’yi “görevine ihanetle” suçlayan Arakçi, “Grossi’nin güvenlik önlemleri bahanesiyle bombalanan yerleri ziyaret etmekte ısrar etmesi anlamsız ve muhtemelen kötü niyetlidir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-yeni-gorusmelere-henuz-karar-verilmedi-1097373573.html

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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)