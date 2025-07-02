https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-yeni-bir-saldiri-olursa-basra-korfezinde-istikrarli-bir-enerji-piyasasi-diye-bir-sey-kalmaz-1097532083.html
İran: Yeni bir saldırı olursa, Basra Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmaz
İran: Yeni bir saldırı olursa, Basra Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmaz
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İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 'İran'a önelik yeni bir saldırı durumunda hazır olduklarını ve Basra Körfezi'nde... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T16:03+0300
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İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, İsrail ile İran'ın 12 gün süren karşılıklı saldırılarını ve sonuçlarını değerlendirirken İsrail'in ABD tarafından desteklenerek İran'a yönelik saldırıları başlattığını söyledi. Cebbari, savaşın durdurulduğunu ancak 'ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadıklarını' belirtti.İran'ın İsrail'e karşı saldırılarının, İsrail ve ABD'yi saldırıları durdurmaya zorladığını söyleyen İranlı komutan Cebbari, "Hala savaş halindeyiz ve savaş bitmedi. Savaşın durması diğer tarafın zayıflığı ve çaresizliğinden kaynaklandı" dedi.'Basra Körfezi'nde enerji geçişini engelleyebiliriz'İran'a yönelik yeni bir saldırıda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini ima eden Cebbari, Basra Körfezi'nde "enerji geçişini engelleyebilecek seçenekleri" kullanacaklarını söyledi. Cebbari, şu ifadeleri kullandı:
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ortadoğu, i̇ran, basra körfezi, i̇srail
ortadoğu, i̇ran, basra körfezi, i̇srail
İran: Yeni bir saldırı olursa, Basra Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmaz
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 'İran'a önelik yeni bir saldırı durumunda hazır olduklarını ve Basra Körfezi'nde enerji geçişini engelleyebilecek seçenekleri kullanacaklarını' söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, İsrail ile İran'ın 12 gün süren karşılıklı saldırılarını ve sonuçlarını değerlendirirken İsrail'in ABD tarafından desteklenerek İran'a yönelik saldırıları başlattığını söyledi. Cebbari, savaşın durdurulduğunu ancak 'ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadıklarını' belirtti.
İran'ın İsrail'e karşı saldırılarının, İsrail ve ABD'yi saldırıları durdurmaya zorladığını söyleyen İranlı komutan Cebbari, "Hala savaş halindeyiz ve savaş bitmedi. Savaşın durması diğer tarafın zayıflığı ve çaresizliğinden kaynaklandı" dedi.
'Basra Körfezi'nde enerji geçişini engelleyebiliriz'
İran'a yönelik yeni bir saldırıda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini ima eden Cebbari, Basra Körfezi'nde "enerji geçişini engelleyebilecek seçenekleri" kullanacaklarını söyledi. Cebbari, şu ifadeleri kullandı:
"Biz güçlü davrandığımızda onlar zayıflık gösteriyor. Gerçek bir saldırı yaptığımızda onlar sembolik bir saldırı yapıyor. Güçle saldırmak ABD'yi de etkiliyor. İran'ın enerji sektörüne baskı yapmak için geniş kaynakları vardı ancak seçeneklerimizin çoğu etkinleştirilmedi ve savaşa devam ederlerse kesinlikle bu seçenekler etkinleştirilecek. Bugün bütün araçlarımız hazır, bir saldırı daha olursa Fars (Basra) Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmayacaktır."