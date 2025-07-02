https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-yeni-bir-saldiri-olursa-basra-korfezinde-istikrarli-bir-enerji-piyasasi-diye-bir-sey-kalmaz-1097532083.html

İran: Yeni bir saldırı olursa, Basra Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmaz

İran: Yeni bir saldırı olursa, Basra Körfezi'nde istikrarlı bir enerji piyasası diye bir şey kalmaz

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 'İran'a önelik yeni bir saldırı durumunda hazır olduklarını ve Basra Körfezi'nde... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T16:03+0300

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basra körfezi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Cebbari, İsrail ile İran'ın 12 gün süren karşılıklı saldırılarını ve sonuçlarını değerlendirirken İsrail'in ABD tarafından desteklenerek İran'a yönelik saldırıları başlattığını söyledi. Cebbari, savaşın durdurulduğunu ancak 'ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadıklarını' belirtti.İran'ın İsrail'e karşı saldırılarının, İsrail ve ABD'yi saldırıları durdurmaya zorladığını söyleyen İranlı komutan Cebbari, "Hala savaş halindeyiz ve savaş bitmedi. Savaşın durması diğer tarafın zayıflığı ve çaresizliğinden kaynaklandı" dedi.'Basra Körfezi'nde enerji geçişini engelleyebiliriz'İran'a yönelik yeni bir saldırıda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini ima eden Cebbari, Basra Körfezi'nde "enerji geçişini engelleyebilecek seçenekleri" kullanacaklarını söyledi. Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-disisleri-bakani-arakci-diplomasi-kapilari-kapanmadi-1097516819.html

i̇ran

basra körfezi

i̇srail

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