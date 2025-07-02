https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-disisleri-bakani-arakci-diplomasi-kapilari-kapanmadi-1097516819.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi kapıları kapanmadı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi kapıları kapanmadı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelerin yakın zamanda başlayacağını düşünmediğini ve İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaların devam... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

i̇ran

abbas arakçi

fordo nükleer tesisi

fordo uranyum zenginleştirme merkezi

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ABD basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa bir süre önce İran'la nükleer müzakerelerin bu hafta içinde başlayabileceğine işaret etmesinin ardından, 'bu kadar kısa süre sonra müzakerelerin tekrardan başlayacağını sanmadığını' söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi İran'da bulunan üç nükleer tesisin hasar aldığını söylemişti. Uranyum zenginleştirme programlarına devam edeceklerini söyleyen Arakçi, 'kaybettikleri zamanı telafi edebileceklerini' söyledi.'Diplomasi kapıları asla kapanmayacak'Arakçi, müzakerelerin bu kadar kısa süre içinde başlayacağını sanmadığını söyleyerek, “Yeniden müzakerelere başlamaya karar verebilmemiz için öncelikle ABD'nin müzakereler sırasında bizi askeri bir saldırıyla hedef almaya geri dönmeyeceğinden emin olmamız gerekecek. Bence tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda daha fazla zamana ihtiyacımız var” dedi.Uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini belirten Arakçi, tesislerde oluşan hasarları hızla onarıp kaybedilen zamanı telafi edebileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın barışçıl nükleer programı bir ulusal gurur ve şeref meselesine dönüştü. Ayrıca 12 gün süren dayatılmış bir savaştan geçtik, bu nedenle insanlar zenginleştirmeden kolay kolay vazgeçmeyecektir" dedi.Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme programının devam etmesi halinde İran'a yeniden saldırı emri verebileceğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bunun yasal olup olmayacağını sorgulayarak, “Bu 12 günlük dayatılan savaş sırasında kendimizi savunma kabiliyetine sahip olduğumuzu gösterdik ve kanıtladık. Bize karşı herhangi bir saldırganlık başlatılması halinde bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun önümüzdeki Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-saldirisi-nptyi-bozdu-1097393614.html

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i̇ran, abbas arakçi, fordo nükleer tesisi, fordo uranyum zenginleştirme merkezi