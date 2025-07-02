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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi kapıları kapanmadı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi kapıları kapanmadı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelerin yakın zamanda başlayacağını düşünmediğini ve İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaların devam... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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fordo nükleer tesisi
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ABD basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa bir süre önce İran'la nükleer müzakerelerin bu hafta içinde başlayabileceğine işaret etmesinin ardından, 'bu kadar kısa süre sonra müzakerelerin tekrardan başlayacağını sanmadığını' söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi İran'da bulunan üç nükleer tesisin hasar aldığını söylemişti. Uranyum zenginleştirme programlarına devam edeceklerini söyleyen Arakçi, 'kaybettikleri zamanı telafi edebileceklerini' söyledi.'Diplomasi kapıları asla kapanmayacak'Arakçi, müzakerelerin bu kadar kısa süre içinde başlayacağını sanmadığını söyleyerek, “Yeniden müzakerelere başlamaya karar verebilmemiz için öncelikle ABD'nin müzakereler sırasında bizi askeri bir saldırıyla hedef almaya geri dönmeyeceğinden emin olmamız gerekecek. Bence tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda daha fazla zamana ihtiyacımız var” dedi.Uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini belirten Arakçi, tesislerde oluşan hasarları hızla onarıp kaybedilen zamanı telafi edebileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın barışçıl nükleer programı bir ulusal gurur ve şeref meselesine dönüştü. Ayrıca 12 gün süren dayatılmış bir savaştan geçtik, bu nedenle insanlar zenginleştirmeden kolay kolay vazgeçmeyecektir" dedi.Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme programının devam etmesi halinde İran'a yeniden saldırı emri verebileceğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bunun yasal olup olmayacağını sorgulayarak, “Bu 12 günlük dayatılan savaş sırasında kendimizi savunma kabiliyetine sahip olduğumuzu gösterdik ve kanıtladık. Bize karşı herhangi bir saldırganlık başlatılması halinde bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun önümüzdeki Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelmesi planlanıyor.
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i̇ran, abbas arakçi, fordo nükleer tesisi, fordo uranyum zenginleştirme merkezi
i̇ran, abbas arakçi, fordo nükleer tesisi, fordo uranyum zenginleştirme merkezi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi kapıları kapanmadı

11:13 02.07.2025
© AFP 2023 / ATTA KENAREAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelerin yakın zamanda başlayacağını düşünmediğini ve İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaların devam edeceğini söyledi.
ABD basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa bir süre önce İran'la nükleer müzakerelerin bu hafta içinde başlayabileceğine işaret etmesinin ardından, 'bu kadar kısa süre sonra müzakerelerin tekrardan başlayacağını sanmadığını' söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi İran'da bulunan üç nükleer tesisin hasar aldığını söylemişti. Uranyum zenginleştirme programlarına devam edeceklerini söyleyen Arakçi, 'kaybettikleri zamanı telafi edebileceklerini' söyledi.

'Diplomasi kapıları asla kapanmayacak'

Arakçi, müzakerelerin bu kadar kısa süre içinde başlayacağını sanmadığını söyleyerek, “Yeniden müzakerelere başlamaya karar verebilmemiz için öncelikle ABD'nin müzakereler sırasında bizi askeri bir saldırıyla hedef almaya geri dönmeyeceğinden emin olmamız gerekecek. Bence tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda daha fazla zamana ihtiyacımız var” dedi.
Uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini belirten Arakçi, tesislerde oluşan hasarları hızla onarıp kaybedilen zamanı telafi edebileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın barışçıl nükleer programı bir ulusal gurur ve şeref meselesine dönüştü. Ayrıca 12 gün süren dayatılmış bir savaştan geçtik, bu nedenle insanlar zenginleştirmeden kolay kolay vazgeçmeyecektir" dedi.
Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme programının devam etmesi halinde İran'a yeniden saldırı emri verebileceğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bunun yasal olup olmayacağını sorgulayarak, “Bu 12 günlük dayatılan savaş sırasında kendimizi savunma kabiliyetine sahip olduğumuzu gösterdik ve kanıtladık. Bize karşı herhangi bir saldırganlık başlatılması halinde bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun önümüzdeki Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelmesi planlanıyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
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