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İngiltere merkezli bankadan Bitcoin için yeni tahmin: Rekor bekleniyor
İngiltere merkezli bankadan Bitcoin için yeni tahmin: Rekor bekleniyor
Sputnik Türkiye
Standard Chartered, bitcoin için yeni tahminde bulundu ve bitcoin fiyatının yılın ikinci yarısında rekor kırmasını beklediğini kaydetti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T17:21+0300
2025-07-02T17:23+0300
ekonomi̇
standard chartered
bitcoin
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İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, yılın ikinci yarısında Bitcoin fiyatının rekor kırmasını beklediğini açıkladı. Tahminlere göre, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135 bin dolara, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması bekleniyorBitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkacağına yönelik güçlü bİr beklenti içinde olduğunu açıklayan Standard Chartered döviz stratejisti, "Bu yükselişin ana itici gücü, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan ilgi ve şirketlerin hazine varlıklarında Bitcoin'e daha fazla yer vermesiyle oluşacak sermaye akışları olacak" ifadelerini kullandı. Gözlemlenen akışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha da ivme kazanmasının beklendiği vurgulandı. Bu faktörlerin birleşimiyle Standard Chartered, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135 bin dolara, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.Hangi faktörler Bitcoin'i etkileyecek?Analizde belirtilen diğer potansiyel katalizörler arasında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin erken sona ermesi durumunda piyasanın daha hızlı faiz indirimlerini fiyatlayabileceği ihtimali yer alıyor. Ayrıca, ABD'de stabilcoin'lere yönelik bir yasa tasarısının kabul edilmesinin de Bitcoin için destekleyici bir etki yaratacağı düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/kripto-para-borsalari-icin-son-tarih-bu-hafta-zorunlu-basvuru-icin-neler-yapilmali-1097354642.html
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standard chartered, bitcoin
standard chartered, bitcoin

İngiltere merkezli bankadan Bitcoin için yeni tahmin: Rekor bekleniyor

17:21 02.07.2025 (güncellendi: 17:23 02.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Standard Chartered, bitcoin için yeni tahminde bulundu ve bitcoin fiyatının yılın ikinci yarısında rekor kırmasını beklediğini kaydetti.
İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, yılın ikinci yarısında Bitcoin fiyatının rekor kırmasını beklediğini açıkladı. Tahminlere göre, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135 bin dolara, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkacağına yönelik güçlü bİr beklenti içinde olduğunu açıklayan Standard Chartered döviz stratejisti, "Bu yükselişin ana itici gücü, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan ilgi ve şirketlerin hazine varlıklarında Bitcoin'e daha fazla yer vermesiyle oluşacak sermaye akışları olacak" ifadelerini kullandı. Gözlemlenen akışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha da ivme kazanmasının beklendiği vurgulandı.
Bu faktörlerin birleşimiyle Standard Chartered, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135 bin dolara, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Hangi faktörler Bitcoin'i etkileyecek?

Analizde belirtilen diğer potansiyel katalizörler arasında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin erken sona ermesi durumunda piyasanın daha hızlı faiz indirimlerini fiyatlayabileceği ihtimali yer alıyor.
Ayrıca, ABD'de stabilcoin'lere yönelik bir yasa tasarısının kabul edilmesinin de Bitcoin için destekleyici bir etki yaratacağı düşünülüyor.

Bitcoin şu anda 107 bin 460 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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