https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/kripto-para-borsalari-icin-son-tarih-bu-hafta-zorunlu-basvuru-icin-neler-yapilmali-1097354642.html

Kripto para borsaları için son tarih bu hafta: SPK zorunlu başvuru için neler yapılmalı?

Kripto para borsaları için son tarih bu hafta: SPK zorunlu başvuru için neler yapılmalı?

Sputnik Türkiye

SPK, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsalarının en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapmalarını zorunlu kıldı. Sermaye ve saklama altyapısında da yeni şartlar getirildi.

2025-06-26T13:24+0300

2025-06-26T13:24+0300

2025-06-26T13:25+0300

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Türkiye’de kripto para piyasasını düzenleyen yasal çerçeve hızla şekilleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) faaliyetlerine devam edebilmeleri için 30 Haziran 2025’e kadar resmi başvuruda bulunmalarını şart koştu.Kripto varlık ekosistemine dair ilk kapsamlı düzenleme, 2023 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “kripto para yasası” olarak bilinen yasa ile başlamıştı. Bu düzenleme ile SPK, kripto piyasasında yetkili kurum haline geldi.Kuruluş şartları netleşti: Asgari sermaye limiti 150 milyon TL2024 yılının ilk çeyreğinde Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil düzenlemelerle birlikte, kripto borsalarının kuruluş ve işleyiş esasları da netleştirildi. Tebliğe göre:SPK’dan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 88 kuruluş başvuru yaptı. 17 kuruluş ise sektörden çekilerek tasfiye beyanı sundu.Bankalar da artık oyundaYeni düzenlemeler doğrultusunda bankalar da kripto varlık saklama hizmeti sunabilecek. Şu ana dek SPK’ya 5’ten fazla banka bu alanda başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların geçerli sayılabilmesi için, BDDK’nın ön görüşünün olumlu olması gerekiyor.Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilere ait nakitleri saklamak üzere bir banka hesabı açmaları zorunlu hale getirildi.Saklama altyapısında uyum zorunluluğuTebliğin yürürlüğe girmesinden önce başvuran platformlar da dahil olmak üzere, tüm faal kuruluşların saklama altyapılarını 30 Haziran’a kadar yeni düzenlemelerle uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde faaliyet izni alamayacaklar.Yurt dışı borsalar kapsam dışındaYayımlanan düzenlemeler, yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet sunan kripto varlık platformlarını kapsıyor. Yurt dışında faaliyet gösteren ve Türkiye'de reklam, tanıtım veya pazarlama faaliyetinde bulunmayan platformlar ise düzenlemenin dışında tutuluyor.Bu nedenle, kişilerin bireysel tercihleriyle yurt dışı kaynaklı kripto hizmet sağlayıcılardan aldıkları hizmetler, mevcut düzenlemeden etkilenmiyor.

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