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Kripto para borsaları için son tarih bu hafta: SPK zorunlu başvuru için neler yapılmalı?
Kripto para borsaları için son tarih bu hafta: SPK zorunlu başvuru için neler yapılmalı?
Sputnik Türkiye
SPK, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsalarının en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapmalarını zorunlu kıldı. Sermaye ve saklama altyapısında da yeni şartlar getirildi.
2025-06-26T13:24+0300
2025-06-26T13:25+0300
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Türkiye’de kripto para piyasasını düzenleyen yasal çerçeve hızla şekilleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) faaliyetlerine devam edebilmeleri için 30 Haziran 2025’e kadar resmi başvuruda bulunmalarını şart koştu.Kripto varlık ekosistemine dair ilk kapsamlı düzenleme, 2023 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “kripto para yasası” olarak bilinen yasa ile başlamıştı. Bu düzenleme ile SPK, kripto piyasasında yetkili kurum haline geldi.Kuruluş şartları netleşti: Asgari sermaye limiti 150 milyon TL2024 yılının ilk çeyreğinde Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil düzenlemelerle birlikte, kripto borsalarının kuruluş ve işleyiş esasları da netleştirildi. Tebliğe göre:SPK’dan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 88 kuruluş başvuru yaptı. 17 kuruluş ise sektörden çekilerek tasfiye beyanı sundu.Bankalar da artık oyundaYeni düzenlemeler doğrultusunda bankalar da kripto varlık saklama hizmeti sunabilecek. Şu ana dek SPK’ya 5’ten fazla banka bu alanda başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların geçerli sayılabilmesi için, BDDK’nın ön görüşünün olumlu olması gerekiyor.Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilere ait nakitleri saklamak üzere bir banka hesabı açmaları zorunlu hale getirildi.Saklama altyapısında uyum zorunluluğuTebliğin yürürlüğe girmesinden önce başvuran platformlar da dahil olmak üzere, tüm faal kuruluşların saklama altyapılarını 30 Haziran’a kadar yeni düzenlemelerle uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde faaliyet izni alamayacaklar.Yurt dışı borsalar kapsam dışındaYayımlanan düzenlemeler, yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet sunan kripto varlık platformlarını kapsıyor. Yurt dışında faaliyet gösteren ve Türkiye'de reklam, tanıtım veya pazarlama faaliyetinde bulunmayan platformlar ise düzenlemenin dışında tutuluyor.Bu nedenle, kişilerin bireysel tercihleriyle yurt dışı kaynaklı kripto hizmet sağlayıcılardan aldıkları hizmetler, mevcut düzenlemeden etkilenmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/emekli-maasi-hesabinda-kritik-oran-4a-4b-kok-maas-nasil-bulunur-e-devletten-adim-adim-kok-maas-1097351599.html
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kripto para borsası başvuru tarihi, 30 haziran kripto yasa, spk kripto düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto para yasası türkiye, spk kripto başvuru süreci, türkiye’de kripto para borsası kuralları, kripto saklama bankalar
kripto para borsası başvuru tarihi, 30 haziran kripto yasa, spk kripto düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto para yasası türkiye, spk kripto başvuru süreci, türkiye’de kripto para borsası kuralları, kripto saklama bankalar

Kripto para borsaları için son tarih bu hafta: SPK zorunlu başvuru için neler yapılmalı?

13:24 26.06.2025 (güncellendi: 13:25 26.06.2025)
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKripto para madencilik çiftliği
Kripto para madencilik çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsaları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 30 Haziran 2025’e kadar başvuru yapmalarını zorunlu kılıyor.
Türkiye’de kripto para piyasasını düzenleyen yasal çerçeve hızla şekilleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) faaliyetlerine devam edebilmeleri için 30 Haziran 2025’e kadar resmi başvuruda bulunmalarını şart koştu.
Kripto varlık ekosistemine dair ilk kapsamlı düzenleme, 2023 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “kripto para yasası” olarak bilinen yasa ile başlamıştı. Bu düzenleme ile SPK, kripto piyasasında yetkili kurum haline geldi.

Kuruluş şartları netleşti: Asgari sermaye limiti 150 milyon TL

2024 yılının ilk çeyreğinde Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil düzenlemelerle birlikte, kripto borsalarının kuruluş ve işleyiş esasları da netleştirildi. Tebliğe göre:
Kripto para borsalarının asgari sermaye limiti: 150 milyon TL
Kripto varlık saklama kuruluşları için asgari sermaye: 500 milyon TL
SPK’dan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 88 kuruluş başvuru yaptı. 17 kuruluş ise sektörden çekilerek tasfiye beyanı sundu.

Bankalar da artık oyunda

Yeni düzenlemeler doğrultusunda bankalar da kripto varlık saklama hizmeti sunabilecek. Şu ana dek SPK’ya 5’ten fazla banka bu alanda başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların geçerli sayılabilmesi için, BDDK’nın ön görüşünün olumlu olması gerekiyor.
Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilere ait nakitleri saklamak üzere bir banka hesabı açmaları zorunlu hale getirildi.

Saklama altyapısında uyum zorunluluğu

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başvuran platformlar da dahil olmak üzere, tüm faal kuruluşların saklama altyapılarını 30 Haziran’a kadar yeni düzenlemelerle uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde faaliyet izni alamayacaklar.

Yurt dışı borsalar kapsam dışında

Yayımlanan düzenlemeler, yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet sunan kripto varlık platformlarını kapsıyor. Yurt dışında faaliyet gösteren ve Türkiye'de reklam, tanıtım veya pazarlama faaliyetinde bulunmayan platformlar ise düzenlemenin dışında tutuluyor.
Bu nedenle, kişilerin bireysel tercihleriyle yurt dışı kaynaklı kripto hizmet sağlayıcılardan aldıkları hizmetler, mevcut düzenlemeden etkilenmiyor.
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