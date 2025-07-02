https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/fenerbahceden-psgye-ikili-cikarma-gorusmeler-suruyor-1097510694.html

Fenerbahçe’den PSG’ye ikili çıkarma: Görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe’den PSG’ye ikili çıkarma: Görüşmeler sürüyor

Sputnik Türkiye

Yeni sezonda hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar için düğmeye... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T08:18+0300

2025-07-02T08:18+0300

2025-07-02T08:18+0300

spor

asensio

milan skriniar

fenerbahçe

paris saint-germain (psg)

transfer

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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncuları Marco Asensio ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı.Fenerbahçe, yeni sezona güçlü kadro hedefiyle giriyorİspanyol basınından Estadio Deportivo’nun haberine göre; Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için PSG ile doğrudan temas halinde. 14 milyon Euro civarında maaşı bulunan Asensio’nun maliyeti konusunda çözüm aranıyor. Asensio transferinde maaş formülü masadaSarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmının karşılanması ya da ücrette indirime gidilmesi halinde bonservisiyle birlikte transfer seçeneğini değerlendirecek.Öte yandan savunma hattı için de Milan Skriniar yeniden gündemde. Geçtiğimiz ara transfer döneminde PSG’den kiralanan Slovak stoperin performansından memnun kalan Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.Skriniar, en cazip teklifi Fenerbahçe’den aldıİngiltere ve İtalya’dan da teklifler alan Skriniar’ın en cazip kontrat teklifini Fenerbahçe’den aldığı belirtilirken, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.Asensio ve Skriniar transferlerinin sonuçlanması durumunda Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna hem hücum hem de savunmada Avrupa standartlarında iki önemli takviye ile başlamış olacak.

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Sputnik Türkiye

asensio, milan skriniar, fenerbahçe, paris saint-germain (psg), transfer