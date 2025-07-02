https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/fenerbahceden-psgye-ikili-cikarma-gorusmeler-suruyor-1097510694.html
Fenerbahçe’den PSG’ye ikili çıkarma: Görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe’den PSG’ye ikili çıkarma: Görüşmeler sürüyor
Sputnik Türkiye
Yeni sezonda hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar için düğmeye... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T08:18+0300
2025-07-02T08:18+0300
2025-07-02T08:18+0300
spor
asensio
milan skriniar
fenerbahçe
paris saint-germain (psg)
transfer
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncuları Marco Asensio ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı.Fenerbahçe, yeni sezona güçlü kadro hedefiyle giriyorİspanyol basınından Estadio Deportivo’nun haberine göre; Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için PSG ile doğrudan temas halinde. 14 milyon Euro civarında maaşı bulunan Asensio’nun maliyeti konusunda çözüm aranıyor. Asensio transferinde maaş formülü masadaSarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmının karşılanması ya da ücrette indirime gidilmesi halinde bonservisiyle birlikte transfer seçeneğini değerlendirecek.Öte yandan savunma hattı için de Milan Skriniar yeniden gündemde. Geçtiğimiz ara transfer döneminde PSG’den kiralanan Slovak stoperin performansından memnun kalan Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.Skriniar, en cazip teklifi Fenerbahçe’den aldıİngiltere ve İtalya’dan da teklifler alan Skriniar’ın en cazip kontrat teklifini Fenerbahçe’den aldığı belirtilirken, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.Asensio ve Skriniar transferlerinin sonuçlanması durumunda Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna hem hücum hem de savunmada Avrupa standartlarında iki önemli takviye ile başlamış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/arda-guler-ile-kenan-yildiz-karsilasti-skor-1-0-1097509740.html
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asensio, milan skriniar, fenerbahçe, paris saint-germain (psg), transfer
asensio, milan skriniar, fenerbahçe, paris saint-germain (psg), transfer
Fenerbahçe’den PSG’ye ikili çıkarma: Görüşmeler sürüyor
Yeni sezonda hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar için düğmeye bastı. Asensio için maaş planlaması yapılırken, Skriniar’la yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncuları Marco Asensio ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı.
Fenerbahçe, yeni sezona güçlü kadro hedefiyle giriyor
İspanyol basınından Estadio Deportivo’nun haberine göre; Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için PSG ile doğrudan temas halinde. 14 milyon Euro civarında maaşı bulunan Asensio’nun maliyeti konusunda çözüm aranıyor.
Asensio transferinde maaş formülü masada
Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmının karşılanması ya da ücrette indirime gidilmesi halinde bonservisiyle birlikte transfer seçeneğini değerlendirecek.
Öte yandan savunma hattı için de Milan Skriniar yeniden gündemde. Geçtiğimiz ara transfer döneminde PSG’den kiralanan Slovak stoperin performansından memnun kalan Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
Skriniar, en cazip teklifi Fenerbahçe’den aldı
İngiltere ve İtalya’dan da teklifler alan Skriniar’ın en cazip kontrat teklifini Fenerbahçe’den aldığı belirtilirken, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
Asensio ve Skriniar transferlerinin sonuçlanması durumunda Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna hem hücum hem de savunmada Avrupa standartlarında iki önemli takviye ile başlamış olacak.