https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/arda-guler-ile-kenan-yildiz-karsilasti-skor-1-0-1097509740.html

Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0

Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0

Sputnik Türkiye

Real Madrid ile Juventus, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Miami’de karşı karşıya geldi. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ilk 11’de... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T07:21+0300

2025-07-02T07:21+0300

2025-07-02T07:34+0300

spor

arda güler

kenan yıldız

real madrid

juventus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508783_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f532b88116ab66d52e8375f7fe3c4e5.jpg

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı kapsamında Real Madrid ve Juventus Turin takımları, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de 15 nolu formayla oynayan Arda Güler ile JUventus'ta 10 nolu formayla mücadele eden Kenan Yıldız karşı karşıya geldiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de sahadaydıA Milli Takımı oyuncularından Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda Güler 77 dakika sahada kalırken; Kenan Yıldız da 71 dakika süre aldı.Juventus, Kenan Yıldız’la direnmeye çalıştı ama elendiR. Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Golle birlikte Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf olurken, İtalyan temsilcisi de turnuvaya veda etti.Mbappe yedek kulübesinden takip etti, Xabi Alonso kenardaydıReal Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe, ve Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso kulübede maçı takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/antalyaspor-baskani-sinan-boztepe-istifa-ettigini-acikladi-1097504066.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus