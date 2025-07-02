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Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0
Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0
Sputnik Türkiye
Real Madrid ile Juventus, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Miami’de karşı karşıya geldi. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ilk 11’de... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı kapsamında Real Madrid ve Juventus Turin takımları, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de 15 nolu formayla oynayan Arda Güler ile JUventus'ta 10 nolu formayla mücadele eden Kenan Yıldız karşı karşıya geldiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de sahadaydıA Milli Takımı oyuncularından Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda Güler 77 dakika sahada kalırken; Kenan Yıldız da 71 dakika süre aldı.Juventus, Kenan Yıldız’la direnmeye çalıştı ama elendiR. Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Golle birlikte Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf olurken, İtalyan temsilcisi de turnuvaya veda etti.Mbappe yedek kulübesinden takip etti, Xabi Alonso kenardaydıReal Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe, ve Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso kulübede maçı takip etti.
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arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus
arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus

Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0

07:21 02.07.2025 (güncellendi: 07:34 02.07.2025)
© AA / Jose HernandezReal Madrid Juventus
Real Madrid Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA / Jose Hernandez
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Real Madrid ile Juventus, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Miami’de karşı karşıya geldi. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başladığı maçta galibiyeti getiren gol Gonzalo Garcia’dan geldi. Real Madrid çeyrek finale yükseldi, Juventus turnuvaya veda etti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı kapsamında Real Madrid ve Juventus Turin takımları, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Real Madrid'de 15 nolu formayla oynayan Arda Güler ile JUventus'ta 10 nolu formayla mücadele eden Kenan Yıldız karşı karşıya geldiler.
© AA / Jose HernandezReal Madrid Juventus
Real Madrid Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Real Madrid Juventus
© AA / Jose Hernandez

Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de sahadaydı

A Milli Takımı oyuncularından Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda Güler 77 dakika sahada kalırken; Kenan Yıldız da 71 dakika süre aldı.
© AA / Jose HernandezReal Madrid Juventus
Real Madrid Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Real Madrid Juventus
© AA / Jose Hernandez

Juventus, Kenan Yıldız’la direnmeye çalıştı ama elendi

R. Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Golle birlikte Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf olurken, İtalyan temsilcisi de turnuvaya veda etti.
© AA / Jose HernandezKylian Mbappe
Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Kylian Mbappe
© AA / Jose Hernandez

Mbappe yedek kulübesinden takip etti, Xabi Alonso kenardaydı

Real Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe, ve Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso kulübede maçı takip etti.
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