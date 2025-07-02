https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/arda-guler-ile-kenan-yildiz-karsilasti-skor-1-0-1097509740.html
Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0
Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0
Sputnik Türkiye
Real Madrid ile Juventus, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Miami’de karşı karşıya geldi. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ilk 11’de... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T07:21+0300
2025-07-02T07:21+0300
2025-07-02T07:34+0300
spor
arda güler
kenan yıldız
real madrid
juventus
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı kapsamında Real Madrid ve Juventus Turin takımları, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'de 15 nolu formayla oynayan Arda Güler ile JUventus'ta 10 nolu formayla mücadele eden Kenan Yıldız karşı karşıya geldiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de sahadaydıA Milli Takımı oyuncularından Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda Güler 77 dakika sahada kalırken; Kenan Yıldız da 71 dakika süre aldı.Juventus, Kenan Yıldız’la direnmeye çalıştı ama elendiR. Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Golle birlikte Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf olurken, İtalyan temsilcisi de turnuvaya veda etti.Mbappe yedek kulübesinden takip etti, Xabi Alonso kenardaydıReal Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe, ve Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso kulübede maçı takip etti.
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arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus
arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus
Arda Güler ile Kenan Yıldız karşılaştı: Skor 1-0
07:21 02.07.2025 (güncellendi: 07:34 02.07.2025)
Real Madrid ile Juventus, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Miami’de karşı karşıya geldi. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başladığı maçta galibiyeti getiren gol Gonzalo Garcia’dan geldi. Real Madrid çeyrek finale yükseldi, Juventus turnuvaya veda etti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı kapsamında Real Madrid ve Juventus Turin takımları, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Real Madrid'de 15 nolu formayla oynayan Arda Güler ile JUventus'ta 10 nolu formayla mücadele eden Kenan Yıldız karşı karşıya geldiler.
Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de sahadaydı
A Milli Takımı oyuncularından Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda Güler 77 dakika sahada kalırken; Kenan Yıldız da 71 dakika süre aldı.
Juventus, Kenan Yıldız’la direnmeye çalıştı ama elendi
R. Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Golle birlikte Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf olurken, İtalyan temsilcisi de turnuvaya veda etti.
Mbappe yedek kulübesinden takip etti, Xabi Alonso kenardaydı
Real Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe, ve Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso kulübede maçı takip etti.