https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/erzurumda-41-buyuklugunde-deprem-1097533953.html

Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 16.58’de... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T17:18+0300

2025-07-02T17:18+0300

2025-07-02T17:36+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

erzurum

erzurum büyükşehir belediyesi

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Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Deprem, saat 16.58’de yerin 6.92 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-okan-tuysuz-uyardi-buyuk-depreme-hazirlikli-olunmali-1097532231.html

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi