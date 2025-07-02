https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/erzurumda-41-buyuklugunde-deprem-1097533953.html
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 16.58’de... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T17:18+0300
2025-07-02T17:18+0300
2025-07-02T17:36+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Deprem, saat 16.58’de yerin 6.92 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-okan-tuysuz-uyardi-buyuk-depreme-hazirlikli-olunmali-1097532231.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:18 02.07.2025 (güncellendi: 17:36 02.07.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 16.58’de yerin 6.92 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Deprem, saat 16.58’de yerin 6.92 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.