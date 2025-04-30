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Vergi suçu davasında karar çıktı: Engin Polat ve babasına sahte faturadan 5 yıl 2 ay hapis cezası
Vergi suçu davasında karar çıktı: Engin Polat ve babasına sahte faturadan 5 yıl 2 ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Engin Polat ve babasının da yargılandığı 'vergi suçu' davasında karar açıklandı. Engin Polat ve babası sahte faturadan 5 yıl 2 ay hapis... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkındaki davada karar çıktı. Polat ve babası için 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilirken muhasebeci Gül 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kara para suçlamasıyla yargılanması sürüyorKara para aklama suçlamasıyla yargılanmaları süren sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik soruşturma başlatılmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, babası Sezgin Polat be muhasebeci avukat Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Sabah'ın haberine göre, bugün görülen davada karar açıklandı. Duruşma sonu mahkeme sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Ahmet Gün'ü ise "Vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.
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engin polat, dilan polat, ahmet gün, kara para, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma
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Vergi suçu davasında karar çıktı: Engin Polat ve babasına sahte faturadan 5 yıl 2 ay hapis cezası

18:01 30.04.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Sosyal medya fenomeni Engin Polat ve babasının da yargılandığı 'vergi suçu' davasında karar açıklandı. Engin Polat ve babası sahte faturadan 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkındaki davada karar çıktı. Polat ve babası için 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilirken muhasebeci Gül 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kara para suçlamasıyla yargılanması sürüyor

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanmaları süren sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, babası Sezgin Polat be muhasebeci avukat Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Sabah'ın haberine göre, bugün görülen davada karar açıklandı. Duruşma sonu mahkeme sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Ahmet Gün'ü ise "Vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.

44 milyon lira toplam kamu zararı açıklanmıştı

İddianamede Vergi Denetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin düzenlediği vergi tekniği ve vergi suçu raporlarına göre, Sezgin Polat ve Engin Polat'ın gerçekte bir mal veya hizmet teslimi olmadan sahte fatura düzenlediği ve bu faturaların defterlere kaydedilerek vergi ziyaına neden olduğu belirtilmişti. Hazırlanan bilirkişi raporunda, DP Güzellik Kozmetik A.Ş.'nin sahte fatura kullanımı ve düzenlemesi nedeniyle toplam kamu zararının 44 milyon lirayı aştığı açıklanmıştı.

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