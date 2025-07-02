https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/durov-telegrama-karsi-bir-itibarsizlastirma-kampanyasi-yurutuluyor-1097541706.html
Durov: Telegram'a karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor
Durov: Telegram'a karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor
Sputnik Türkiye
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın şu anda 'gazetecilerin zararsız hatalarının' değil, hedefli bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T23:37+0300
2025-07-02T23:37+0300
2025-07-02T23:36+0300
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Telegram kanalındaki paylaşımında Durov, mesajlaşma programının etrafındaki sahte haberlerle ilgili durumu olası baskı girişimleri olarak nitelendirerek, şunları ifade etti:Durov, birkaç gün önce bazı Telegram kanallarının, Telegram'ın Rusya'dan ayrıldığına dair asılsız haberler yaydığını belirterek, mesajlaşma uygulamasındaki bu tür gönderilerin altına bir yalanlama notu eklemek zorunda kaldıklarını vurguladı.Durov, bir dizi Rus ve Ukrayna medya kuruluşunun Telegram'ın açık kaynak istihbarat toplama (OSINT) kanallarını siyasi nedenlerle engellediğine dair asılsız haberler yayınladığını belirterek şöyle devam etti:Durov, Telegram'ın 12 yılı aşkın bir süredir insanların mahremiyet ve bilgiye serbest erişim hakkını savunduğunu, bu nedenle mesajlaşma programının sık sık çeşitli taraflardan gelen medya baskısına maruz kaldığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/telegram-kurucusu-pavel-durov-vasiyetini-acikladi-100den-fazla-cocugum-var-servetimi-onlara-1097168640.html
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pavel durov, telegram, rusya, ukrayna, mesajlaşma, uygulama, kampanya, sahte haber
pavel durov, telegram, rusya, ukrayna, mesajlaşma, uygulama, kampanya, sahte haber
Durov: Telegram'a karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın şu anda 'gazetecilerin zararsız hatalarının' değil, hedefli bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.
Telegram kanalındaki paylaşımında Durov, mesajlaşma programının etrafındaki sahte haberlerle ilgili durumu olası baskı girişimleri olarak nitelendirerek, şunları ifade etti:
Şu anda gazetecilerin zararsız hatalarıyla değil, Telegram'ı itibarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir kampanyayla karşı karşıya olmamız oldukça olası.
Durov, birkaç gün önce bazı Telegram kanallarının, Telegram'ın Rusya'dan ayrıldığına dair asılsız haberler yaydığını belirterek, mesajlaşma uygulamasındaki bu tür gönderilerin altına bir yalanlama notu eklemek zorunda kaldıklarını vurguladı.
Durov, bir dizi Rus ve Ukrayna medya kuruluşunun Telegram'ın açık kaynak istihbarat toplama (OSINT) kanallarını siyasi nedenlerle engellediğine dair asılsız haberler yayınladığını belirterek şöyle devam etti:
Gerçekte, kişisel verilerin yayınlanması nedeniyle birkaç kanal otomatik komut dosyaları tarafından kısa süreliğine durduruldu, ancak medyada konuya ilişkin ortaya atılan iddialar olaydan birkaç gün ortaya çıktı ve engelin kaldırıldığı bilgisine yer verilmedi.
Durov, Telegram'ın 12 yılı aşkın bir süredir insanların mahremiyet ve bilgiye serbest erişim hakkını savunduğunu, bu nedenle mesajlaşma programının sık sık çeşitli taraflardan gelen medya baskısına maruz kaldığını da sözlerine ekledi.