https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/durov-telegrama-karsi-bir-itibarsizlastirma-kampanyasi-yurutuluyor-1097541706.html

Durov: Telegram'a karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor

Durov: Telegram'a karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor

Sputnik Türkiye

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın şu anda 'gazetecilerin zararsız hatalarının' değil, hedefli bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T23:37+0300

2025-07-02T23:37+0300

2025-07-02T23:36+0300

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Telegram kanalındaki paylaşımında Durov, mesajlaşma programının etrafındaki sahte haberlerle ilgili durumu olası baskı girişimleri olarak nitelendirerek, şunları ifade etti:Durov, birkaç gün önce bazı Telegram kanallarının, Telegram'ın Rusya'dan ayrıldığına dair asılsız haberler yaydığını belirterek, mesajlaşma uygulamasındaki bu tür gönderilerin altına bir yalanlama notu eklemek zorunda kaldıklarını vurguladı.Durov, bir dizi Rus ve Ukrayna medya kuruluşunun Telegram'ın açık kaynak istihbarat toplama (OSINT) kanallarını siyasi nedenlerle engellediğine dair asılsız haberler yayınladığını belirterek şöyle devam etti:Durov, Telegram'ın 12 yılı aşkın bir süredir insanların mahremiyet ve bilgiye serbest erişim hakkını savunduğunu, bu nedenle mesajlaşma programının sık sık çeşitli taraflardan gelen medya baskısına maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/telegram-kurucusu-pavel-durov-vasiyetini-acikladi-100den-fazla-cocugum-var-servetimi-onlara-1097168640.html

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pavel durov, telegram, rusya, ukrayna, mesajlaşma, uygulama, kampanya, sahte haber