https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/telegram-kurucusu-pavel-durov-vasiyetini-acikladi-100den-fazla-cocugum-var-servetimi-onlara-1097168640.html

Telegram Kurucusu Pavel Durov vasiyetini açıkladı: '100’den fazla çocuğum var, servetimi onlara bırakacağım'

Telegram Kurucusu Pavel Durov vasiyetini açıkladı: '100’den fazla çocuğum var, servetimi onlara bırakacağım'

Sputnik Türkiye

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa’da verdiği bir röportajda 100’den fazla çocuğu olduğunu ve tüm servetini onlara bırakacağını açıkladı. Durov, hem... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T18:58+0300

2025-06-19T18:58+0300

2025-06-19T18:58+0300

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Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Fransa’da bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Milyarderler Endeksi'ne göre 13.9 milyar dolarlık serveti olan Durov, tüm servetini kendi çocukları olduğunu söylediği 100’den fazla kişiye bırakacağını açıkladı. Ancak bu mirasın yazdığı vasiyete göre ancak 30 yıl sonra geçerli olacağını belirtti.40 yaşındaki teknoloji milyarderi Durov, üç farklı partnerden altı çocuğu olduğunu doğrularken, son 15 yıldır düzenli olarak sperm bağışında bulunduğunu ve bu bağışlar sayesinde 100’den fazla çocuğun dünyaya geldiğini ifade etti.Hepsini kendi çocuğu olarak gördüğünü ve eşit haklara sahip olacaklarını belirten Durov ''Doğal yollarla ya da sperm bağışıyla dünyaya gelmiş olsun, ben çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmam” açıklamasında bulundu.Durov, kısa süre önce bir vasiyetname yazdığını ve bu çocukların şu an için servetine erişemeyeceğini, ancak 30 yıl sonra servetinin tamamına erişimlerinin sağlanacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/telegramin-kurucusu-durov-her-sey-tamamen-tarafsiz-olmak-zorunda-1096893304.html

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telegram, pavel durov, servet, servet vergisi, çocuk, miras, mal varlığı