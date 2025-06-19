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Telegram Kurucusu Pavel Durov vasiyetini açıkladı: '100’den fazla çocuğum var, servetimi onlara bırakacağım'
Telegram Kurucusu Pavel Durov vasiyetini açıkladı: '100’den fazla çocuğum var, servetimi onlara bırakacağım'
Sputnik Türkiye
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa’da verdiği bir röportajda 100’den fazla çocuğu olduğunu ve tüm servetini onlara bırakacağını açıkladı. Durov, hem... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T18:58+0300
2025-06-19T18:58+0300
dünya
telegram
pavel durov
servet
servet vergisi
çocuk
miras
mal varlığı
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Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Fransa’da bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Milyarderler Endeksi'ne göre 13.9 milyar dolarlık serveti olan Durov, tüm servetini kendi çocukları olduğunu söylediği 100’den fazla kişiye bırakacağını açıkladı. Ancak bu mirasın yazdığı vasiyete göre ancak 30 yıl sonra geçerli olacağını belirtti.40 yaşındaki teknoloji milyarderi Durov, üç farklı partnerden altı çocuğu olduğunu doğrularken, son 15 yıldır düzenli olarak sperm bağışında bulunduğunu ve bu bağışlar sayesinde 100’den fazla çocuğun dünyaya geldiğini ifade etti.Hepsini kendi çocuğu olarak gördüğünü ve eşit haklara sahip olacaklarını belirten Durov ''Doğal yollarla ya da sperm bağışıyla dünyaya gelmiş olsun, ben çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmam” açıklamasında bulundu.Durov, kısa süre önce bir vasiyetname yazdığını ve bu çocukların şu an için servetine erişemeyeceğini, ancak 30 yıl sonra servetinin tamamına erişimlerinin sağlanacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/telegramin-kurucusu-durov-her-sey-tamamen-tarafsiz-olmak-zorunda-1096893304.html
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telegram, pavel durov, servet, servet vergisi, çocuk, miras, mal varlığı
telegram, pavel durov, servet, servet vergisi, çocuk, miras, mal varlığı

Telegram Kurucusu Pavel Durov vasiyetini açıkladı: '100’den fazla çocuğum var, servetimi onlara bırakacağım'

18:58 19.06.2025
© AP Photo / Tatan SyuflanaPavel Durov
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransa’da verdiği bir röportajda 100’den fazla çocuğu olduğunu ve tüm servetini onlara bırakacağını açıkladı. Durov, hem doğal yollarla hem de sperm bağışlarıyla dünyaya gelen tüm çocuklarını eşit gördüğünü belirterek, 13.9 milyar dolarlık servetini kapsayan vasiyetin 30 yıl sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.
Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Fransa’da bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milyarderler Endeksi'ne göre 13.9 milyar dolarlık serveti olan Durov, tüm servetini kendi çocukları olduğunu söylediği 100’den fazla kişiye bırakacağını açıkladı. Ancak bu mirasın yazdığı vasiyete göre ancak 30 yıl sonra geçerli olacağını belirtti.
40 yaşındaki teknoloji milyarderi Durov, üç farklı partnerden altı çocuğu olduğunu doğrularken, son 15 yıldır düzenli olarak sperm bağışında bulunduğunu ve bu bağışlar sayesinde 100’den fazla çocuğun dünyaya geldiğini ifade etti.
Hepsini kendi çocuğu olarak gördüğünü ve eşit haklara sahip olacaklarını belirten Durov ''Doğal yollarla ya da sperm bağışıyla dünyaya gelmiş olsun, ben çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmam” açıklamasında bulundu.
Durov, kısa süre önce bir vasiyetname yazdığını ve bu çocukların şu an için servetine erişemeyeceğini, ancak 30 yıl sonra servetinin tamamına erişimlerinin sağlanacağını söyledi.
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
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Telegram’ın kurucusu Durov: Her şey tamamen tarafsız olmak zorunda
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