https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/adanada-yangin-sondurme-ucagi-gole-dustu-1097161408.html

Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü: 2 pilot yaralı

Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü: 2 pilot yaralı

Sputnik Türkiye

Adana'da orman yangınına müdahale için havalanan bir yangın söndürme uçağı, su almak üzere alçaldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Kazada biri yabancı uyruklu... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T14:58+0300

2025-06-19T14:58+0300

2025-06-19T15:10+0300

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Adana’da çıkan orman yangınına müdahale etmek için havalanan bir yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü üzerinde su aldığı sırada düştü. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Uçaktaki iki pilot kazadan yaralı olarak kurtarıldı.Deniz polisi zamanında müdahale ettiAdana Valisi Yavuz Selim Köşger, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağı, su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştü” ifadelerini kullandı. Vali Köşger, uçaktaki mürettebatın deniz polisi tarafından gölden çıkarıldığını belirtti.Pilotların durumu iyi, hastaneye sevk edildilerKazada biri yabancı uyruklu olmak üzere iki pilotun yaralandığını açıklayan Vali Köşger, “Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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