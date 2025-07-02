https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bilim-insani-uyardi-dunya-tarihinin-en-kisa-gunu-geliyor-1097540585.html
Bilim insanı uyardı: Dünya tarihinin en kısa günü geliyor
Bilim insanı uyardı: Dünya tarihinin en kısa günü geliyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının beklenmedik şekilde arttığını ve önümüzdeki haftalarda tarihin en kısa gününün yaşanabileceğini duyurdu. Dönüş... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T22:38+0300
2025-07-02T22:38+0300
2025-07-02T22:38+0300
dünya
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Dünya’nın dönüş hızının artması nedeniyle önümüzdeki haftalarda tarihin en kısa gününün yaşanabileceği açıklandı.Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, bu yaz Dünya'nın dönüşünün üç farklı tarihten birinde ciddi şekilde hızlanabileceğini belirtti. Jones, 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinde gün süresinin sırasıyla 1.30, 1.38 veya 1.51 milisaniye kısalacağını öngördü.Araştırmacılar, bu değişimin çok küçük görünmesine rağmen, uydu sistemleri, GPS doğruluğu ve zaman ölçüm sistemleri gibi alanlarda önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yildizlararasi-yeni-bir-cisim-kesfedildi-a11pl3z-1097537348.html
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dünya, saat, akıllı saat, saat kulesi, çalar saat, 24 saat içinde, saat farkı, mevsimsel saat, memleket saat ayarı, hız
dünya, saat, akıllı saat, saat kulesi, çalar saat, 24 saat içinde, saat farkı, mevsimsel saat, memleket saat ayarı, hız
Bilim insanı uyardı: Dünya tarihinin en kısa günü geliyor
Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının beklenmedik şekilde arttığını ve önümüzdeki haftalarda tarihin en kısa gününün yaşanabileceğini duyurdu. Dönüş hızındaki bu artışın, GPS ve zaman ölçüm sistemlerinde küçük ama önemli etkiler yaratabileceği belirtildi.
Dünya’nın dönüş hızının artması nedeniyle önümüzdeki haftalarda tarihin en kısa gününün yaşanabileceği açıklandı.
Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, bu yaz Dünya'nın dönüşünün üç farklı tarihten birinde ciddi şekilde hızlanabileceğini belirtti. Jones, 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinde gün süresinin sırasıyla 1.30, 1.38 veya 1.51 milisaniye kısalacağını öngördü.
Araştırmacılar, bu değişimin çok küçük görünmesine rağmen, uydu sistemleri, GPS doğruluğu ve zaman ölçüm sistemleri gibi alanlarda önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.