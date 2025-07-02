https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bilim-insani-uyardi-dunya-tarihinin-en-kisa-gunu-geliyor-1097540585.html

Bilim insanı uyardı: Dünya tarihinin en kısa günü geliyor

Bilim insanı uyardı: Dünya tarihinin en kısa günü geliyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının beklenmedik şekilde arttığını ve önümüzdeki haftalarda tarihin en kısa gününün yaşanabileceğini duyurdu. Dönüş... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T22:38+0300

2025-07-02T22:38+0300

2025-07-02T22:38+0300

dünya

dünya

saat

akıllı saat

saat kulesi

çalar saat

24 saat içinde

saat farkı

mevsimsel saat

memleket saat ayarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/08/1072182554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b694df268f002a26e0e59f60067e115.jpg

Dünya’nın dönüş hızının artması nedeniyle önümüzdeki haftalarda tarihin en kısa gününün yaşanabileceği açıklandı.Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, bu yaz Dünya'nın dönüşünün üç farklı tarihten birinde ciddi şekilde hızlanabileceğini belirtti. Jones, 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinde gün süresinin sırasıyla 1.30, 1.38 veya 1.51 milisaniye kısalacağını öngördü.Araştırmacılar, bu değişimin çok küçük görünmesine rağmen, uydu sistemleri, GPS doğruluğu ve zaman ölçüm sistemleri gibi alanlarda önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yildizlararasi-yeni-bir-cisim-kesfedildi-a11pl3z-1097537348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, saat, akıllı saat, saat kulesi, çalar saat, 24 saat içinde, saat farkı, mevsimsel saat, memleket saat ayarı, hız