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Bakan Yumaklı açıkladı: Yangın hangi bölgede kontrol altına alındı? Devam eden yangın var mı?
Bakan Yumaklı açıkladı: Yangın hangi bölgede kontrol altına alındı? Devam eden yangın var mı?
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, "İzmir Seferihisar İzmir Menderes Manisa Akhisar Manisa Kula... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Hafta sonundan itibaren Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor. Orman yangınları ne durumda?Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı:İzmir'de yangın sürüyor mu?Hatay'daki yangın bitti mi?Bakan uyardı: 1 hafta riskli
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Bakan Yumaklı açıkladı: Yangın hangi bölgede kontrol altına alındı? Devam eden yangın var mı?

11:33 02.07.2025 (güncellendi: 12:37 02.07.2025)
© AA / Fikret Kavğalıorman yangını
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA / Fikret Kavğalı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, "İzmir Seferihisar İzmir Menderes Manisa Akhisar Manisa Kula Manisa Saruhanlı Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı" dedi.
Hafta sonundan itibaren Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor.

Orman yangınları ne durumda?

Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı:

İzmir'de yangın sürüyor mu?

İzmir Seferihisar ve Menderes,
Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı
Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altında

Hatay'daki yangın bitti mi?

Hatay Antakya
Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma yapılıyor.

Bakan uyardı: 1 hafta riskli

Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir.
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
YAŞAM
Orman yangınlarında son durum: Alevlerle mücadele devam ediyor
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