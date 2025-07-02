Bakan Yumaklı açıkladı: Yangın hangi bölgede kontrol altına alındı? Devam eden yangın var mı?
11:33 02.07.2025 (güncellendi: 12:37 02.07.2025)
© AA / Fikret Kavğalıorman yangını
© AA / Fikret Kavğalı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, "İzmir Seferihisar İzmir Menderes Manisa Akhisar Manisa Kula Manisa Saruhanlı Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı" dedi.
Hafta sonundan itibaren Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor.
Orman yangınları ne durumda?
Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı:
İzmir'de yangın sürüyor mu?
İzmir Seferihisar ve Menderes,
Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı
Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altında
Hatay'daki yangın bitti mi?
Hatay Antakya
Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma yapılıyor.
Bakan uyardı: 1 hafta riskli
Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir.
Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, #OrmanınKahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda;— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 2, 2025
📍 İzmir Seferihisar
📍 İzmir Menderes
📍 Manisa Akhisar
📍 Manisa Kula
📍 Manisa Saruhanlı
📍 Bilecik Vezirhan’daki yangınlar TAMAMEN…