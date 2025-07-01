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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-hava-savunmasi-3-storm-shadow-fuzesini-dusurdu-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-1097492811.html
Rusya hava savunması 3 Storm Shadow füzesini düşürdü: Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
Rusya hava savunması 3 Storm Shadow füzesini düşürdü: Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’da sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde 3 adet İngiltere yapımı Storm... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T13:27+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, 5 adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombasını ve 173 uçak tipi İHA’sını imha etti.Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece savaş uçakları, füzeler, insansız hava araçları ve topçular kullanarak Ukrayna’nın 152 noktasına düzenlediği saldırılarda, Ukrayna ordusunun kontrol sisteminin yanı sıra, İHA üretim atölyeleri, montaj yerleri, depoları ve kontrol merkezleri, mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı oluşumların yoğun olduğu yerler vuruldu.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 365 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 6 zırhlı savaş aracını da imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/eski-ukrayna-basbakani-azarov-kievin-eylemleri-gaz-sektorunde-felakete-yol-aciyor-1097482262.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, storm shadow, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, storm shadow, özel askeri harekat

Rusya hava savunması 3 Storm Shadow füzesini düşürdü: Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu

13:27 01.07.2025
© SputnikStorm Shadow füzesi parçaları
Storm Shadow füzesi parçaları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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Ukrayna ordusunun Rusya’da sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini imha ettiği bildirildi. Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da kontrol sistemi vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, 5 adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombasını ve 173 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece savaş uçakları, füzeler, insansız hava araçları ve topçular kullanarak Ukrayna’nın 152 noktasına düzenlediği saldırılarda, Ukrayna ordusunun kontrol sisteminin yanı sıra, İHA üretim atölyeleri, montaj yerleri, depoları ve kontrol merkezleri, mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı oluşumların yoğun olduğu yerler vuruldu.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 365 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 6 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna Rusya Bulgaristan doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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