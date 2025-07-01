https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-hava-savunmasi-3-storm-shadow-fuzesini-dusurdu-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-1097492811.html

Rusya hava savunması 3 Storm Shadow füzesini düşürdü: Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu

Rusya hava savunması 3 Storm Shadow füzesini düşürdü: Ukrayna’daki askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’da sivil hedeflere yönelik saldırıları devam ederken Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde 3 adet İngiltere yapımı Storm... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T13:27+0300

2025-07-01T13:27+0300

2025-07-01T13:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

storm shadow

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096720573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3627da83ccb1059116038e003ac6adc9.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesini, 5 adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombasını ve 173 uçak tipi İHA’sını imha etti.Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece savaş uçakları, füzeler, insansız hava araçları ve topçular kullanarak Ukrayna’nın 152 noktasına düzenlediği saldırılarda, Ukrayna ordusunun kontrol sisteminin yanı sıra, İHA üretim atölyeleri, montaj yerleri, depoları ve kontrol merkezleri, mühimmat ve teçhizat depoları ile Ukraynalı oluşumların yoğun olduğu yerler vuruldu.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 365 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 6 zırhlı savaş aracını da imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/eski-ukrayna-basbakani-azarov-kievin-eylemleri-gaz-sektorunde-felakete-yol-aciyor-1097482262.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, storm shadow, özel askeri harekat