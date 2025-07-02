https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bakan-kacir-paylasti-cumhurbaskani-erdogan-ve-kabine-uyelerinin-yapay-zekayla-goruntuleri-1097522028.html

Bakan Kacır paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla görüntüleri oluşturuldu

Bakan Kacır paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla görüntüleri oluşturuldu

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri paylaştı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T12:29+0300

2025-07-02T12:29+0300

2025-07-02T12:32+0300

türki̇ye

mehmet fatih kacır

yapay zeka

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Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı bir videoyu paylaştı. Bakan Kacır'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük ilgi çekerken, Bakan Kacır, 'Yapay Zeka Fonu' ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçladıklarını belirtti. 'Hedefimiz izlemek değil bizzat yön vermek'"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz." dedi.Paylaşımda yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüyle açıklamalarda bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine ithafen, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini dile getirdi.Kacır, Bakanlık olarak hedeflerinin bu dönüşümü izlemek değil, ona bizzat yön vermek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030'a dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. İkincisi, kendi büyük dil modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli'ni özel sektörümüz ve akademimizle birlikte inşa ediyoruz. Üçüncüsü insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/yapay-zeka-videolari-nasil-anlasilir-dudaklar-uymaz-arka-plan-flu-olur-1097485308.html

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mehmet fatih kacır, yapay zeka