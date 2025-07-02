https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bakan-kacir-paylasti-cumhurbaskani-erdogan-ve-kabine-uyelerinin-yapay-zekayla-goruntuleri-1097522028.html
Bakan Kacır paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla görüntüleri oluşturuldu
Bakan Kacır paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla görüntüleri oluşturuldu
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri paylaştı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T12:29+0300
2025-07-02T12:29+0300
2025-07-02T12:32+0300
türki̇ye
mehmet fatih kacır
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097521869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7101f2c7b733b99dcf98b0d4eee17f44.jpg
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı bir videoyu paylaştı. Bakan Kacır'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük ilgi çekerken, Bakan Kacır, 'Yapay Zeka Fonu' ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçladıklarını belirtti. 'Hedefimiz izlemek değil bizzat yön vermek'"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz." dedi.Paylaşımda yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüyle açıklamalarda bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine ithafen, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini dile getirdi.Kacır, Bakanlık olarak hedeflerinin bu dönüşümü izlemek değil, ona bizzat yön vermek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030'a dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. İkincisi, kendi büyük dil modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli'ni özel sektörümüz ve akademimizle birlikte inşa ediyoruz. Üçüncüsü insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/yapay-zeka-videolari-nasil-anlasilir-dudaklar-uymaz-arka-plan-flu-olur-1097485308.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097521869_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_339db3c0746e51489cc54fbcd45322e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet fatih kacır, yapay zeka
mehmet fatih kacır, yapay zeka
Bakan Kacır paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla görüntüleri oluşturuldu
12:29 02.07.2025 (güncellendi: 12:32 02.07.2025)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri paylaştı.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı bir videoyu paylaştı. Bakan Kacır'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük ilgi çekerken, Bakan Kacır, 'Yapay Zeka Fonu' ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçladıklarını belirtti.
'Hedefimiz izlemek değil bizzat yön vermek'
"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz." dedi.
Paylaşımda yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüyle açıklamalarda bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine ithafen, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini dile getirdi.
Kacır, Bakanlık olarak hedeflerinin bu dönüşümü izlemek değil, ona bizzat yön vermek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030'a dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. İkincisi, kendi büyük dil modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli'ni özel sektörümüz ve akademimizle birlikte inşa ediyoruz. Üçüncüsü insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek."