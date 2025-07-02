https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/azerbaycan-disisleri-bakanligi-rus-buyukelciyi-cagirdi-1097533508.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi’yi çağırdı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi’yi çağırdı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Yevdokimov'un kuruma çağrıldığını bildirdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T17:01+0300
2025-07-02T17:01+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, bakanlığa çağrıldı.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Azerbaycan Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov ile yapılan görüşmede, Rus tarafının iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen hasmane adımlarıyla ilgili Büyükelçi'ye protesto iletildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Azimov ayrıca Azerbaycanlılara yönelik ‘etnik suç örgütü’ gibi ifadelerin kullanılmasından Bakü’nün duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Ne olmuştu?Rusya Soruşturma Komitesi Sverdlovsk Bölge İdaresi, 28 Haziran'da Yekaterinburg kentinde, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerle bağlantılı olarak bir suç örgütünün 6 üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti. Soruşturma makamına göre, ‘etnik bir suç örgütünün parçası olan’ sanıklar, 2001, 2010 ve 2011 yıllarında Yekaterinburg’da bir dizi cinayet ve cinayet girişimine karışmıştı. Bununla birlikte Rusya Soruşturma Komitesi, söz konusu açıklamada gözaltına alınanların milliyetini belirtmemişti. Mahkeme, 6 sanığın 19 Temmuz'a kadar tutuklanmasına karar vermişti.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yekatrerinburg’daki gözaltılarla ilgili olarak Rusya Maslahatgüzarı Pyotr Volkovıh’ı çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında Rus diplomatın gerekli açıklamaları yaptığını ve durumun kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıklamıştı. Sözcü, şüphelilerin ‘aslen Azerbaycanlı olan Rusya vatandaşları’ olduklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/zaharova-baku-sputnik-azerbaycan-ofisine-hicbir-zaman-sikayet-yoneltmedi-1097515242.html
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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, rusya, rus büyükelçiliği, büyükelçi, protesto, rusya soruşturma komitesi, bakü, rusya federasyonu, yekaterinburg, suç örgütü
azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, rusya, rus büyükelçiliği, büyükelçi, protesto, rusya soruşturma komitesi, bakü, rusya federasyonu, yekaterinburg, suç örgütü
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi’yi çağırdı
17:01 02.07.2025 (güncellendi: 18:17 02.07.2025)
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Yevdokimov'un kuruma çağrıldığını bildirdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, bakanlığa çağrıldı.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu Azerbaycan Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov ile yapılan görüşmede, Rus tarafının iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen hasmane adımlarıyla ilgili Büyükelçi'ye protesto iletildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Azimov ayrıca Azerbaycanlılara yönelik ‘etnik suç örgütü’ gibi ifadelerin kullanılmasından Bakü’nün duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sverdlovsk Bölge İdaresi, 28 Haziran'da Yekaterinburg kentinde, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerle bağlantılı olarak bir suç örgütünün 6 üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti. Soruşturma makamına göre, ‘etnik bir suç örgütünün parçası olan’ sanıklar, 2001, 2010 ve 2011 yıllarında Yekaterinburg’da bir dizi cinayet ve cinayet girişimine karışmıştı. Bununla birlikte Rusya Soruşturma Komitesi, söz konusu açıklamada gözaltına alınanların milliyetini belirtmemişti. Mahkeme, 6 sanığın 19 Temmuz'a kadar tutuklanmasına karar vermişti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yekatrerinburg’daki gözaltılarla ilgili olarak Rusya Maslahatgüzarı Pyotr Volkovıh’ı çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında Rus diplomatın gerekli açıklamaları yaptığını ve durumun kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıklamıştı. Sözcü, şüphelilerin ‘aslen Azerbaycanlı olan Rusya vatandaşları’ olduklarını ifade etmişti.