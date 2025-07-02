https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/azerbaycan-disisleri-bakanligi-rus-buyukelciyi-cagirdi-1097533508.html

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi’yi çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi’yi çağırdı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Yevdokimov'un kuruma çağrıldığını bildirdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T17:01+0300

2025-07-02T17:01+0300

2025-07-02T18:17+0300

dünya

azerbaycan

azerbaycan dışişleri bakanlığı

rusya

rus büyükelçiliği

büyükelçi

protesto

rusya soruşturma komitesi

bakü

rusya federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097533041_0:61:1178:724_1920x0_80_0_0_93f09a123dd6bedee0e811c31b099238.png

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, bakanlığa çağrıldı.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Azerbaycan Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov ile yapılan görüşmede, Rus tarafının iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen hasmane adımlarıyla ilgili Büyükelçi'ye protesto iletildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Azimov ayrıca Azerbaycanlılara yönelik ‘etnik suç örgütü’ gibi ifadelerin kullanılmasından Bakü’nün duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Ne olmuştu?Rusya Soruşturma Komitesi Sverdlovsk Bölge İdaresi, 28 Haziran'da Yekaterinburg kentinde, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerle bağlantılı olarak bir suç örgütünün 6 üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti. Soruşturma makamına göre, ‘etnik bir suç örgütünün parçası olan’ sanıklar, 2001, 2010 ve 2011 yıllarında Yekaterinburg’da bir dizi cinayet ve cinayet girişimine karışmıştı. Bununla birlikte Rusya Soruşturma Komitesi, söz konusu açıklamada gözaltına alınanların milliyetini belirtmemişti. Mahkeme, 6 sanığın 19 Temmuz'a kadar tutuklanmasına karar vermişti.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yekatrerinburg’daki gözaltılarla ilgili olarak Rusya Maslahatgüzarı Pyotr Volkovıh’ı çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında Rus diplomatın gerekli açıklamaları yaptığını ve durumun kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıklamıştı. Sözcü, şüphelilerin ‘aslen Azerbaycanlı olan Rusya vatandaşları’ olduklarını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/zaharova-baku-sputnik-azerbaycan-ofisine-hicbir-zaman-sikayet-yoneltmedi-1097515242.html

azerbaycan

rusya

bakü

rusya federasyonu

yekaterinburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, rusya, rus büyükelçiliği, büyükelçi, protesto, rusya soruşturma komitesi, bakü, rusya federasyonu, yekaterinburg, suç örgütü