https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/antalyaspor-baskani-sinan-boztepe-istifa-ettigini-acikladi-1097504066.html
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa ettiğini açıkladı
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Antalyaspor Kulübü, Başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp, Boztepe’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T21:23+0300
2025-07-01T21:23+0300
2025-07-01T21:23+0300
spor
sinan boztepe
kulüp
antalyaspor
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
antalya valiliği
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa etti.Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından "Başkanımız Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarı ile görevinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler nedeniyle sonsuz teşekkür ederiz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/antalyaspor-baskani-sinan-boztepe-istifa-edecegini-acikladi-1097409232.html
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sinan boztepe, kulüp, antalyaspor, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
sinan boztepe, kulüp, antalyaspor, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa ettiğini açıkladı
Antalyaspor Kulübü, Başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp, Boztepe’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa etti.
Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından "Başkanımız Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarı ile görevinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler nedeniyle sonsuz teşekkür ederiz" denildi.