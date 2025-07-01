https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/antalyaspor-baskani-sinan-boztepe-istifa-ettigini-acikladi-1097504066.html

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa ettiğini açıkladı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Antalyaspor Kulübü, Başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp, Boztepe’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T21:23+0300

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa etti.Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından "Başkanımız Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarı ile görevinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler nedeniyle sonsuz teşekkür ederiz" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/antalyaspor-baskani-sinan-boztepe-istifa-edecegini-acikladi-1097409232.html

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sinan boztepe, kulüp, antalyaspor, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu