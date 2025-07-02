https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/altundan-chpli-basarira-atanmis-olmak-bu-gorevin-ciddiyetini-ve-sorumlulugunu-ortadan-kaldirmaz-1097540088.html

Altun'dan CHP'li Başarır'a: Atanmış olmak, bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz

Altun'dan CHP'li Başarır'a: Atanmış olmak, bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine yanıt olarak açıklama yapan İletişim Başkanı Altun 'atanmış... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T21:58+0300

2025-07-02T21:58+0300

2025-07-02T21:59+0300

poli̇ti̇ka

fahrettin altun

ali mahir başarır

atama

recep tayyip erdoğan

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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak vazifesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini değerlendirdi.Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevinin şahsi bir pozisyon değil, yasal çerçevede yürütülen resmi bir görev olduğunu ifade etti."CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 'atanmış/seçilmiş' ayrımı üzerinden dile getirdiği ifadeler bir yandan sözün sahibinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bilgisizliğini ortaya koymakta, öte yandan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesi gütmektedir" diyen Altun konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Altun ayrıca siyasi aktörlerin asli sorumluluğunun, milletin sorunlarına çözüm üretmek, kamu yararını gözetmek ve demokratik bir anlayışla fikir mücadelesi vermek olduğunu ve devlet kurumlarına hakaret etmenin, yargı süreçlerini zehirlemeye ve iftira yoluyla kamu otoritesini itibarsızlaştırmaya çalışmanın siyasi sorumluluktan uzak bir tavrın tezahürü olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ankarada-gorustu-1097539719.html

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fahrettin altun, ali mahir başarır, atama, recep tayyip erdoğan