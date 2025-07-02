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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki insani durum... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T21:29+0300
2025-07-02T21:29+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi.Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle görüşmesinde Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin davasının kararlılıkla savunulması olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/disisleri-bakani-hakan-fidan-israil-dahil-hicbir-ulkeyle-catismaya-niyetimiz-yok-1095263647.html
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ankara, hamas, dışişleri bakanlığı, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, hakan fidan
ankara, hamas, dışişleri bakanlığı, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
21:29 02.07.2025 (güncellendi: 21:31 02.07.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki insani durum ve ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi.
Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle görüşmesinde Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin davasının kararlılıkla savunulması olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.