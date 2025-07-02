https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ankarada-gorustu-1097539719.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki insani durum... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T21:29+0300

2025-07-02T21:29+0300

2025-07-02T21:31+0300

türki̇ye

ankara

hamas

dışişleri bakanlığı

ankara valiliği

ankara büyükşehir belediyesi

hakan fidan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097539846_0:325:3009:2018_1920x0_80_0_0_c607b9aa49303e15fb38da5b68e9d3e3.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi.Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle görüşmesinde Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin davasının kararlılıkla savunulması olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/disisleri-bakani-hakan-fidan-israil-dahil-hicbir-ulkeyle-catismaya-niyetimiz-yok-1095263647.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, hamas, dışişleri bakanlığı, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, hakan fidan