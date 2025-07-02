https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-disisleri-bakanligi-abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-tamamen-durdurmadi-1097540476.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin Kiev'e silah tedarikini askıya almasının Ukrayna'ya yardımın reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T22:33+0300
2025-07-02T22:33+0300
2025-07-02T22:31+0300
dünya
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dışişleri bakanlığı
tammy bruce
ukrayna
silah tedariki
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD'nin Kiev yönetimine bazı silahların tedarikini askıya alması kararının, ABD makamlarının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini söyledi.Bruce, “Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmadık, sadece bir husus, bir durum değişti ve bunun Ukrayna'ya yardım ve silah tedarikinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.Bruce ayrıca ABD Başkanının bu kararı 'Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutma' amacıyla aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurdu-aralarinda-patriot-ve-stinger-de-var--1097511292.html
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abd, dışişleri bakanlığı, tammy bruce, ukrayna, silah tedariki, kiev
abd, dışişleri bakanlığı, tammy bruce, ukrayna, silah tedariki, kiev
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin Kiev'e silah tedarikini askıya almasının Ukrayna'ya yardımın reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD'nin Kiev yönetimine bazı silahların tedarikini askıya alması kararının, ABD makamlarının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Bruce, “Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmadık, sadece bir husus, bir durum değişti ve bunun Ukrayna'ya yardım ve silah tedarikinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.
Bruce ayrıca ABD Başkanının bu kararı 'Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutma' amacıyla aldığını belirtti.