https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-disisleri-bakanligi-abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-tamamen-durdurmadi-1097540476.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin Kiev'e silah tedarikini askıya almasının Ukrayna'ya yardımın reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T22:33+0300

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abd

dışişleri bakanlığı

tammy bruce

ukrayna

silah tedariki

kiev

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD'nin Kiev yönetimine bazı silahların tedarikini askıya alması kararının, ABD makamlarının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini söyledi.Bruce, “Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmadık, sadece bir husus, bir durum değişti ve bunun Ukrayna'ya yardım ve silah tedarikinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.Bruce ayrıca ABD Başkanının bu kararı 'Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutma' amacıyla aldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurdu-aralarinda-patriot-ve-stinger-de-var--1097511292.html

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abd, dışişleri bakanlığı, tammy bruce, ukrayna, silah tedariki, kiev