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ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin Kiev'e silah tedarikini askıya almasının Ukrayna'ya yardımın reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD'nin Kiev yönetimine bazı silahların tedarikini askıya alması kararının, ABD makamlarının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini söyledi.Bruce, “Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmadık, sadece bir husus, bir durum değişti ve bunun Ukrayna'ya yardım ve silah tedarikinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.Bruce ayrıca ABD Başkanının bu kararı 'Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutma' amacıyla aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurdu-aralarinda-patriot-ve-stinger-de-var--1097511292.html
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abd, dışişleri bakanlığı, tammy bruce, ukrayna, silah tedariki, kiev
abd, dışişleri bakanlığı, tammy bruce, ukrayna, silah tedariki, kiev

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatını tamamen durdurmadı

22:33 02.07.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin Kiev'e silah tedarikini askıya almasının Ukrayna'ya yardımın reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, ABD'nin Kiev yönetimine bazı silahların tedarikini askıya alması kararının, ABD makamlarının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Bruce, “Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmadık, sadece bir husus, bir durum değişti ve bunun Ukrayna'ya yardım ve silah tedarikinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.
Bruce ayrıca ABD Başkanının bu kararı 'Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutma' amacıyla aldığını belirtti.
ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurdu: Aralarında Patriot ve Stinger de var
07:53
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