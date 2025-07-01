https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/acil-karar-alindi-turkiye-genelinde-hayvan-pazarlari-kapatildi-1097494016.html
'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı
'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığında artış nedeniyle 81 ilin tamamında hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Yeni virüs... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T13:56+0300
2025-07-01T13:56+0300
2025-07-01T13:56+0300
türki̇ye
şap salgını
şap hastalığı
hayvan
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde şap hastalığında artış görülmesi üzerine acil bir karar aldı. 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen acele kodlu yazı ile tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.Kurban Bayramı sonrası risk arttıBakanlık açıklamasında, özellikle Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, salgın niteliğindeki şap hastalığı vakalarının arttığı ifade edildi. Kararın alınmasında, ülke genelinde yayılım gösteren bu artışın önemli rol oynadığı bildirildi.Yeni virüs tipleri tespit edildiHasta hayvanlardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, şap hastalığı etkeni virüslerde genetik ve antijenik değişiklikler tespit edildi. Bu değişikliklere karşı yeni aşılar geliştirilerek sahada kullanılmaya başlandığı kaydedildi. Ancak açıklamada, “Kısa sürede tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.Hayvan hareketi kısıtlaması aşıdan daha etkiliBakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir” denildi. Bu nedenle, hayvan satış yerlerinde oluşan hayvan ve ziyaretçi hareketliliği, hastalığın yayılımını artıran en büyük faktörlerden biri olarak değerlendirildi.Hayvan satış yerlerine geçici kapatma kararıGönderilen talimatla birlikte; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri, park ve panayırlar dahil olmak üzere tüm hayvan satış noktalarının kapatılması istendi. Karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gemlikte-yine-deprem-prof-dr-naci-gorurden-ilk-uyari-fay-hattini-isaret-etti-tehlikeli-1097490596.html
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şap salgını, şap hastalığı, hayvan
şap salgını, şap hastalığı, hayvan
'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığında artış nedeniyle 81 ilin tamamında hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Yeni virüs tiplerinin tespit edildiği açıklamada, aşılamanın zaman alacağı, bu süreçte hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının daha etkili olacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde şap hastalığında artış görülmesi üzerine acil bir karar aldı. 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen acele kodlu yazı ile tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.
Kurban Bayramı sonrası risk arttı
Bakanlık açıklamasında, özellikle Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, salgın niteliğindeki şap hastalığı vakalarının arttığı ifade edildi. Kararın alınmasında, ülke genelinde yayılım gösteren bu artışın önemli rol oynadığı bildirildi.
Yeni virüs tipleri tespit edildi
Hasta hayvanlardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, şap hastalığı etkeni virüslerde genetik ve antijenik değişiklikler tespit edildi. Bu değişikliklere karşı yeni aşılar geliştirilerek sahada kullanılmaya başlandığı kaydedildi. Ancak açıklamada, “Kısa sürede tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.
Hayvan hareketi kısıtlaması aşıdan daha etkili
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir” denildi. Bu nedenle, hayvan satış yerlerinde oluşan hayvan ve ziyaretçi hareketliliği, hastalığın yayılımını artıran en büyük faktörlerden biri olarak değerlendirildi.
Hayvan satış yerlerine geçici kapatma kararı
Gönderilen talimatla birlikte; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri, park ve panayırlar dahil olmak üzere tüm hayvan satış noktalarının kapatılması istendi. Karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.