https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/acil-karar-alindi-turkiye-genelinde-hayvan-pazarlari-kapatildi-1097494016.html

'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı

'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığında artış nedeniyle 81 ilin tamamında hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Yeni virüs... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T13:56+0300

2025-07-01T13:56+0300

2025-07-01T13:56+0300

türki̇ye

şap salgını

şap hastalığı

hayvan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096555845_0:40:725:448_1920x0_80_0_0_4447c5726f901a6714f960256c522be5.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde şap hastalığında artış görülmesi üzerine acil bir karar aldı. 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen acele kodlu yazı ile tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.Kurban Bayramı sonrası risk arttıBakanlık açıklamasında, özellikle Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, salgın niteliğindeki şap hastalığı vakalarının arttığı ifade edildi. Kararın alınmasında, ülke genelinde yayılım gösteren bu artışın önemli rol oynadığı bildirildi.Yeni virüs tipleri tespit edildiHasta hayvanlardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, şap hastalığı etkeni virüslerde genetik ve antijenik değişiklikler tespit edildi. Bu değişikliklere karşı yeni aşılar geliştirilerek sahada kullanılmaya başlandığı kaydedildi. Ancak açıklamada, “Kısa sürede tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.Hayvan hareketi kısıtlaması aşıdan daha etkiliBakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir” denildi. Bu nedenle, hayvan satış yerlerinde oluşan hayvan ve ziyaretçi hareketliliği, hastalığın yayılımını artıran en büyük faktörlerden biri olarak değerlendirildi.Hayvan satış yerlerine geçici kapatma kararıGönderilen talimatla birlikte; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri, park ve panayırlar dahil olmak üzere tüm hayvan satış noktalarının kapatılması istendi. Karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gemlikte-yine-deprem-prof-dr-naci-gorurden-ilk-uyari-fay-hattini-isaret-etti-tehlikeli-1097490596.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şap salgını, şap hastalığı, hayvan