'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik cezalarına zam geliyor mu?
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En unutulmaz arkadaşlıklar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de gıda teknolojisi ve geldiği nokta
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump ve Netanyahu'nun İbrahim Anlaşmaları düzeni
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
17:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
18:16
3 dk
SESLİ HABER
PKK’lı Hozat: Emperyalizm, İsrail’i Ortadoğu’nun gücü yapmak istiyor
18:27
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bir asra bir kala: Gazi Koşusu en fazla kazananı kim?
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücreti solladı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/acil-karar-alindi-turkiye-genelinde-hayvan-pazarlari-kapatildi-1097494016.html
'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı
'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığında artış nedeniyle 81 ilin tamamında hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Yeni virüs... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T13:56+0300
2025-07-01T13:56+0300
türki̇ye
şap salgını
şap hastalığı
hayvan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096555845_0:40:725:448_1920x0_80_0_0_4447c5726f901a6714f960256c522be5.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde şap hastalığında artış görülmesi üzerine acil bir karar aldı. 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen acele kodlu yazı ile tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.Kurban Bayramı sonrası risk arttıBakanlık açıklamasında, özellikle Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, salgın niteliğindeki şap hastalığı vakalarının arttığı ifade edildi. Kararın alınmasında, ülke genelinde yayılım gösteren bu artışın önemli rol oynadığı bildirildi.Yeni virüs tipleri tespit edildiHasta hayvanlardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, şap hastalığı etkeni virüslerde genetik ve antijenik değişiklikler tespit edildi. Bu değişikliklere karşı yeni aşılar geliştirilerek sahada kullanılmaya başlandığı kaydedildi. Ancak açıklamada, “Kısa sürede tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.Hayvan hareketi kısıtlaması aşıdan daha etkiliBakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir” denildi. Bu nedenle, hayvan satış yerlerinde oluşan hayvan ve ziyaretçi hareketliliği, hastalığın yayılımını artıran en büyük faktörlerden biri olarak değerlendirildi.Hayvan satış yerlerine geçici kapatma kararıGönderilen talimatla birlikte; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri, park ve panayırlar dahil olmak üzere tüm hayvan satış noktalarının kapatılması istendi. Karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gemlikte-yine-deprem-prof-dr-naci-gorurden-ilk-uyari-fay-hattini-isaret-etti-tehlikeli-1097490596.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096555845_39:0:687:486_1920x0_80_0_0_3788f12ebfb14a19b57cd54a7d9cb06c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şap salgını, şap hastalığı, hayvan
şap salgını, şap hastalığı, hayvan

'Acil' karar alındı: Türkiye genelinde hayvan pazarları kapatıldı

13:56 01.07.2025
© AADana
Dana - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığında artış nedeniyle 81 ilin tamamında hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Yeni virüs tiplerinin tespit edildiği açıklamada, aşılamanın zaman alacağı, bu süreçte hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının daha etkili olacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde şap hastalığında artış görülmesi üzerine acil bir karar aldı. 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen acele kodlu yazı ile tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.

Kurban Bayramı sonrası risk arttı

Bakanlık açıklamasında, özellikle Kurban Bayramı sonrası hayvan hareketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, salgın niteliğindeki şap hastalığı vakalarının arttığı ifade edildi. Kararın alınmasında, ülke genelinde yayılım gösteren bu artışın önemli rol oynadığı bildirildi.

Yeni virüs tipleri tespit edildi

Hasta hayvanlardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, şap hastalığı etkeni virüslerde genetik ve antijenik değişiklikler tespit edildi. Bu değişikliklere karşı yeni aşılar geliştirilerek sahada kullanılmaya başlandığı kaydedildi. Ancak açıklamada, “Kısa sürede tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Hayvan hareketi kısıtlaması aşıdan daha etkili

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir” denildi. Bu nedenle, hayvan satış yerlerinde oluşan hayvan ve ziyaretçi hareketliliği, hastalığın yayılımını artıran en büyük faktörlerden biri olarak değerlendirildi.

Hayvan satış yerlerine geçici kapatma kararı

Gönderilen talimatla birlikte; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri, park ve panayırlar dahil olmak üzere tüm hayvan satış noktalarının kapatılması istendi. Karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
TÜRKİYE
Gemlik’te yine deprem, Prof. Dr. Naci Görür’den ilk uyarı: Fay hattını işaret etti, 'tehlikeli'
13:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала