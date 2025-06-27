https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/televizyondan-supurgeye-her-odada-bulunan-siber-tehlike-evdeki-cihazlar-bizi-izliyor-mu-en-sik-1097353535.html

Televizyondan süpürgeye, her odada bulunan siber tehlike: Evdeki cihazlar bizi izliyor mu, en sık yapılan hatalar ne?

Televizyondan süpürgeye, her odada bulunan siber tehlike: Evdeki cihazlar bizi izliyor mu, en sık yapılan hatalar ne?

Sputnik Türkiye

Telefonlar, robot süpürgeler, bebek kameraları, hatta prizler... Siber güvenlik uzmanları uyarıyor: Evimizdeki her cihaz potansiyel bir dinleme ve izleme aracı... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T13:18+0300

2025-06-27T13:18+0300

2025-06-27T13:18+0300

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Günümüzde evler akıllandıkça siber riskler de artıyor. Peki, farkında olmadan evimizde bir siber saldırıya maruz kalıyor olabilir miyiz? İşte akıllı cihazlar hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları:Sputnik, her evde olan cihazlarla ilgili güvenlik açığını Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a sordu. Telefon, televizyon, robot süpürge, güvenlik kamerası, priz, çocuk telsizi siber saldırıya açık mı?Evdeki kameralardan izleniyor muyuz?Her Wi-Fi’a bağlı cihaz, bizi daha mı “ulaşılabilir” kılıyor?Nesnelerin interneti IoT nedir?Sesle kontrol edilen televizyonlar uzaktan kontrol edilebilir mi?1234 şifresini kullanmayınTüm cihazlarda aynı şifreyi kullanmayınEn yaygın güvenlik hatası, varsayılan şifreleri değiştirmemek. Bununla birlikte aynı şifreyi tüm cihazlarda ve platformlarda kullanmak, saldırganlara zincirleme erişim imkânı tanır. Şifreleri not almak yerine tarayıcıya kaydetmek, halka açık Wi-Fi’larda önemli işlemler yapmak, cihaz yazılımlarını güncellememek gibi davranışlar da riski artırır. Ayrıca, sahte e-postalardaki linklere tıklayarak veya güvenli olmayan uygulamaları yükleyerek cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştırmak da sık yapılan başka bir hatadır. Güvenlik sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda bilinçli kullanıcı alışkanlıklarıyla da ilgilidir. En iyi güvenlik sistemi bile dikkatsiz bir kullanıcı yüzünden işe yaramaz hâle gelebilir.Akıllı cihazlar siber saldırıya karşı nasıl korunur?Çift adımlı kimlik doğrulamaModem şifresini değiştirmek güvenlik için yeterli mi?Akıllı saatler güvenli mi? Akıllı saatlerde güven açıklığı var mı?

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2025

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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