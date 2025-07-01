https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/uluslararasi-kerkuk-havalimanina-3-fuze-dustu-1097474495.html

Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü

Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü

Sputnik Türkiye

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana olmak üzere 3 füzenin düştüğü, olayda 1... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T02:25+0300

2025-07-01T02:25+0300

2025-07-01T02:25+0300

dünya

ortadoğu

irak

kerkük

füze

havaalanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097474338_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cdcc8fb11782d0b283837d3b1ed29ae8.jpg

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaynağı henüz bilinmeyen 3 füzeden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu.Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyeti-lnr-topraklarini-tamamen-kurtardi---1097473746.html

irak

kerkük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, irak, kerkük, füze, havaalanı