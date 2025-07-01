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Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü
Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü
Sputnik Türkiye
Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana olmak üzere 3 füzenin düştüğü, olayda 1... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaynağı henüz bilinmeyen 3 füzeden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu.Olayda 1 kişi hafif yaralandı.
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ortadoğu, irak, kerkük, füze, havaalanı
ortadoğu, irak, kerkük, füze, havaalanı

Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü

02:25 01.07.2025
© AA / Ali Makram GhareebUluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü
Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füze düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Ali Makram Ghareeb
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Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana olmak üzere 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynağı henüz bilinmeyen 3 füzeden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu.
Olayda 1 kişi hafif yaralandı.
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