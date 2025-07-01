https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyeti-lnr-topraklarini-tamamen-kurtardi---1097473746.html

Rus ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) topraklarını tamamen kurtardı

Rus ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) topraklarını tamamen kurtardı

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Başkanı Leonid Paseçnik, LNR topraklarının tamamının kurtarıldığını açıkladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T01:51+0300

2025-07-01T01:51+0300

2025-07-01T01:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

andrey belousov

andrey maroçko

ukrayna

zaporijya

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Başkanı Leonid Paseçnik yaptığı açıklamada, kelimenin tam anlamıyla iki gün önce LNR topraklarının yüzde 100 oranında tamamen kurtarıldığı yönünde bir haber geldiğini söyledi.Geçen yılın sonundan bu yana Rus Silahlı Kuvvetleri Donbas'taki operasyonlarının hızını arttırdı. Ocak ayında ise askerler LNR'deki Novoegorovka'yı, Şubat ayı sonunda ise Novolyubovka'yı kurtardı. Daha önce Aralık ayında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun bölgenin yüzde birinden daha azını kontrol ettiğini açıklamıştı. Mart ayında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus askerlerinin LNR’nin yüzde 99’unu özgürleştirdiğini belirtmişti. Putin ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR), Zaporijya ve Herson bölgelerinin topraklarının yüzde 70'inden fazlasının kurtarıldığını da sözlerine eklemişti. Aralık ayında emekli LPR Yarbayı Andrey Maroçko, o dönemde Ukrayna ordusu kontrolü altında bulunan tüm Lugansk köylerinin Ukraynalı militanların eylemleri nedeniyle ciddi hasar gördüğünü söylemişti.

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andrey belousov, andrey maroçko, ukrayna, zaporijya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi