https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyeti-lnr-topraklarini-tamamen-kurtardi---1097473746.html
Rus ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) topraklarını tamamen kurtardı
Rus ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) topraklarını tamamen kurtardı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Başkanı Leonid Paseçnik, LNR topraklarının tamamının kurtarıldığını açıkladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T01:51+0300
2025-07-01T01:51+0300
2025-07-01T01:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
andrey belousov
andrey maroçko
ukrayna
zaporijya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Başkanı Leonid Paseçnik yaptığı açıklamada, kelimenin tam anlamıyla iki gün önce LNR topraklarının yüzde 100 oranında tamamen kurtarıldığı yönünde bir haber geldiğini söyledi.Geçen yılın sonundan bu yana Rus Silahlı Kuvvetleri Donbas'taki operasyonlarının hızını arttırdı. Ocak ayında ise askerler LNR'deki Novoegorovka'yı, Şubat ayı sonunda ise Novolyubovka'yı kurtardı. Daha önce Aralık ayında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun bölgenin yüzde birinden daha azını kontrol ettiğini açıklamıştı. Mart ayında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus askerlerinin LNR’nin yüzde 99’unu özgürleştirdiğini belirtmişti. Putin ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR), Zaporijya ve Herson bölgelerinin topraklarının yüzde 70'inden fazlasının kurtarıldığını da sözlerine eklemişti. Aralık ayında emekli LPR Yarbayı Andrey Maroçko, o dönemde Ukrayna ordusu kontrolü altında bulunan tüm Lugansk köylerinin Ukraynalı militanların eylemleri nedeniyle ciddi hasar gördüğünü söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycanda-ruptly-editoru-guseynova-gozaltina-alindi-1097471718.html
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andrey belousov, andrey maroçko, ukrayna, zaporijya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
andrey belousov, andrey maroçko, ukrayna, zaporijya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Rus ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) topraklarını tamamen kurtardı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Başkanı Leonid Paseçnik, LNR topraklarının tamamının kurtarıldığını açıkladı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Başkanı Leonid Paseçnik yaptığı açıklamada, kelimenin tam anlamıyla iki gün önce LNR topraklarının yüzde 100 oranında tamamen kurtarıldığı yönünde bir haber geldiğini söyledi.
Geçen yılın sonundan bu yana Rus Silahlı Kuvvetleri Donbas'taki operasyonlarının hızını arttırdı. Ocak ayında ise askerler LNR'deki Novoegorovka'yı, Şubat ayı sonunda ise Novolyubovka'yı kurtardı.
Daha önce Aralık ayında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun bölgenin yüzde birinden daha azını kontrol ettiğini açıklamıştı.
Mart ayında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus askerlerinin LNR’nin yüzde 99’unu özgürleştirdiğini belirtmişti.
Putin ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR), Zaporijya ve Herson bölgelerinin topraklarının yüzde 70'inden fazlasının kurtarıldığını da sözlerine eklemişti.
Aralık ayında emekli LPR Yarbayı Andrey Maroçko, o dönemde Ukrayna ordusu kontrolü altında bulunan tüm Lugansk köylerinin Ukraynalı militanların eylemleri nedeniyle ciddi hasar gördüğünü söylemişti.