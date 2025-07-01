https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ukraynada-fasist-sembollu-askeri-kiyafetler-satiliyor-1097489241.html
Ukrayna'da faşist sembollü askeri kıyafetler satılıyor
Ukrayna'da faşist sembollü askeri kıyafetler satılıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da askeri ekipman satışı yapan mağazaların ürünlerinin arasında Nazi sembollü giysilerin de yer aldığı öğrenildi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T12:27+0300
2025-07-01T12:27+0300
2025-07-01T12:27+0300
dünya
ukrayna
askeri ekipman
kıyafet
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Sputnik, Ukrayna'daki askeri ekipman mağazalarında Nazi Almanyası sembollerinin bulunduğu giysilerin de satışa sunulduğunu ortaya çıkardı.Instagram üzerinden Ukrayna'nın askeri ekipman satışı yapan online mağazaların sayfalarında, Nazi Almanyası arması bulunan kıyafetler yer alıyor. Armadaki tek fark, gamalı haç yerine meşeden çelenk içinde Ukrayna armasının işlenmiş olması.Yayınlanan görsellerin altındaki yorumlar kısmında yabancı kullanıcılardan biri, Ukraynalıların kendilerine ‘Nazi değiliz’ demelerine rağmen, yine de bu tür sembollerin yer aldığı kıyafetler ürettiklerini belirtti.Thecavedoctrine adlı bir kullanıcı ise, “Ukraynalılar: ‘Biz Nazi değiliz’, yine Ukraynalılar: ‘Nazi şortları yapalım’” diye yazdı.Mağazalardan birinde, Nazi sembolleri içeren bir seriye ‘Barış Güvercini’ adı verildi, apollinariia3346 rumuzlu bir kullanıcı, bu başlığı atanların kuşlardan pek anlamadığını yazdı.Bu tür sembollerin bulunduğu bir tişört-şort takımının fiyatı 950 grivnadan (yaklaşık 900 TL) başlıyor. Tişört ayrı olarak 499 grivnaya (475 TL), kapüşonlu sweet ise 850 grivnaya (810 TL) satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/kayip-ukrayna-askerlerinin-yakinlari-kievde-miting-duzenledi-1097427752.html
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ukrayna, askeri ekipman, kıyafet, nazi, faşist, nazi almanyası, nazi̇, sputnik
ukrayna, askeri ekipman, kıyafet, nazi, faşist, nazi almanyası, nazi̇, sputnik
Ukrayna'da faşist sembollü askeri kıyafetler satılıyor
Ukrayna’da askeri ekipman satışı yapan mağazaların ürünlerinin arasında Nazi sembollü giysilerin de yer aldığı öğrenildi.
Sputnik, Ukrayna'daki askeri ekipman mağazalarında Nazi Almanyası sembollerinin bulunduğu giysilerin de satışa sunulduğunu ortaya çıkardı.
Instagram üzerinden Ukrayna'nın askeri ekipman satışı yapan online mağazaların sayfalarında, Nazi Almanyası arması bulunan kıyafetler yer alıyor. Armadaki tek fark, gamalı haç yerine meşeden çelenk içinde Ukrayna armasının işlenmiş olması.
Yayınlanan görsellerin altındaki yorumlar kısmında yabancı kullanıcılardan biri, Ukraynalıların kendilerine ‘Nazi değiliz’ demelerine rağmen, yine de bu tür sembollerin yer aldığı kıyafetler ürettiklerini belirtti.
Thecavedoctrine adlı bir kullanıcı ise, “Ukraynalılar: ‘Biz Nazi değiliz’, yine Ukraynalılar: ‘Nazi şortları yapalım’” diye yazdı.
Mağazalardan birinde, Nazi sembolleri içeren bir seriye ‘Barış Güvercini’ adı verildi, apollinariia3346 rumuzlu bir kullanıcı, bu başlığı atanların kuşlardan pek anlamadığını yazdı.
Vasat bir ornitologsunuz.
Bu tür sembollerin bulunduğu bir tişört-şort takımının fiyatı 950 grivnadan (yaklaşık 900 TL) başlıyor. Tişört ayrı olarak 499 grivnaya (475 TL), kapüşonlu sweet ise 850 grivnaya (810 TL) satılıyor.