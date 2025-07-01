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Rus Dışişleri’nden Gutsul’u hapse atma talebine tepki: ‘Avrupa’nın anti-değerleri devrede’
Rus Dışişleri’nden Gutsul’u hapse atma talebine tepki: ‘Avrupa’nın anti-değerleri devrede’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gagavuzya lideri Gutsul'un 9 yıl hapse mahkûm edilmesi talebinin “çalışkan bir ülkeden liberal diktatörlük yapma”... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T14:02+0300
2025-07-01T14:02+0300
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mariya zaharova
mahkeme
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Moldova Başsavcılığı, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul için 9 yıl hapis cezası ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev almasının yasaklanmasını talep etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Gutsul’u hapse atma talebini şu sözlerle değerlendirdi:Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul’a karşı, 2023’teki seçim kampanyası dahil yasaklı olan Şor partisinin finansmanında iddia edilen ihlaller nedeniyle ceza davası açılmıştı. Kişinev İlçe Mahkemesi, Gutsul’un 13 Temmuz’da sona ermesi gereken tutuklama kararını 30 gün daha uzatmıştı.Gutsul’un destekçileri bugün davanın bakıldığı mahkeme binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-hava-savunmasi-3-storm-shadow-fuzesini-dusurdu-ukraynadaki-askeri-hedefler-vuruldu-1097492811.html
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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, mahkeme, hapis cezası
Rus Dışişleri’nden Gutsul’u hapse atma talebine tepki: ‘Avrupa’nın anti-değerleri devrede’
14:02 01.07.2025 (güncellendi: 14:03 01.07.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gagavuzya lideri Gutsul'un 9 yıl hapse mahkûm edilmesi talebinin “çalışkan bir ülkeden liberal diktatörlük yapma” çabası olduğunu belirtti.
Moldova Başsavcılığı, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul için 9 yıl hapis cezası ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev almasının yasaklanmasını talep etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Gutsul’u hapse atma talebini şu sözlerle değerlendirdi:
Avrupa’nın anti-değerleri devrede. Brüksel, çalışkan bir ülkeden liberal diktatörlük yapıyor.
Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul’a karşı, 2023’teki seçim kampanyası dahil yasaklı olan Şor partisinin finansmanında iddia edilen ihlaller nedeniyle ceza davası açılmıştı. Kişinev İlçe Mahkemesi, Gutsul’un 13 Temmuz’da sona ermesi gereken tutuklama kararını 30 gün daha uzatmıştı.
Gutsul’un destekçileri bugün davanın bakıldığı mahkeme binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.