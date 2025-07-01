https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/turk-vatandaslarina-bir-ulkeden-daha-vize-muafiyeti-geldi-3-temmuzda-yururluge-girecek-1097495536.html

Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize muafiyeti geldi: 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize muafiyeti geldi: 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Sputnik Türkiye

Endonezya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti getirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T15:14+0300

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türki̇ye

endonezya

türkiye cumhuriyeti

bali

vize muafiyeti

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Endonezya, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti getirdi. Vize muafiyeti kararı 3 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti, ülkenin en çok tercih edilen turistik noktalarından Bali Adasını da kapsıyor. Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğruladı.30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlandıEndonezya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti tanıdığını açıkladı. Uygulama 26 Haziran'da yayımlanan yönetmeliğin ardından 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti kararı ülkenin popüler turistik destinasyonu Bali adasını da kapsıyor.Büyükelçilik doğruladıTürkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğrulayarak "Endonezya tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığı hususu Büyükelçiliğimizce teyit edilmektedir. Bahse konu muafiyet, Endonezya'nın bir parçası olan Bali adasında da geçerli olacaktır" açıklaması yaptı. . Sürece ilişkin yapılan resmi duyurular büyükelçiliklerin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

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türki̇ye

endonezya

türkiye cumhuriyeti

bali

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