Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize muafiyeti geldi: 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik cezalarına zam geliyor mu?
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En unutulmaz arkadaşlıklar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de gıda teknolojisi ve geldiği nokta
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump ve Netanyahu'nun İbrahim Anlaşmaları düzeni
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
17:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
18:16
3 dk
SESLİ HABER
PKK’lı Hozat: Emperyalizm, İsrail’i Ortadoğu’nun gücü yapmak istiyor
18:27
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bir asra bir kala: Gazi Koşusu en fazla kazananı kim?
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Yılmaz: ‘Yaşanan, önlenebilir bir cinayet’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücreti solladı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/turk-vatandaslarina-bir-ulkeden-daha-vize-muafiyeti-geldi-3-temmuzda-yururluge-girecek-1097495536.html
Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize muafiyeti geldi: 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek
Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize muafiyeti geldi: 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek
Sputnik Türkiye
Endonezya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti getirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T15:14+0300
2025-07-01T15:14+0300
türki̇ye
endonezya
türkiye cumhuriyeti
bali
vize muafiyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103772/68/1037726824_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_18763616820f4a4cb6a2b5d251c32ae9.jpg
Endonezya, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti getirdi. Vize muafiyeti kararı 3 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti, ülkenin en çok tercih edilen turistik noktalarından Bali Adasını da kapsıyor. Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğruladı.30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlandıEndonezya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti tanıdığını açıkladı. Uygulama 26 Haziran'da yayımlanan yönetmeliğin ardından 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti kararı ülkenin popüler turistik destinasyonu Bali adasını da kapsıyor.Büyükelçilik doğruladıTürkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğrulayarak "Endonezya tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığı hususu Büyükelçiliğimizce teyit edilmektedir. Bahse konu muafiyet, Endonezya'nın bir parçası olan Bali adasında da geçerli olacaktır" açıklaması yaptı. . Sürece ilişkin yapılan resmi duyurular büyükelçiliklerin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/almanya-reddedilen-schengen-vizesi-basvurularina-itiraz-hakkini-1-temmuz-itibariyle-kaldiriyor-1097450653.html
türki̇ye
endonezya
türkiye cumhuriyeti
bali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103772/68/1037726824_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_f81691e41168e1b041a7fed062345a34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
endonezya, türkiye cumhuriyeti, bali, vize muafiyeti
endonezya, türkiye cumhuriyeti, bali, vize muafiyeti

Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize muafiyeti geldi: 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek

15:14 01.07.2025
CC0 / Pixabay / Dünyanın en güzel adaları
Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
CC0 / Pixabay /
Abone ol
Endonezya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti getirdi.
Endonezya, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti getirdi. Vize muafiyeti kararı 3 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti, ülkenin en çok tercih edilen turistik noktalarından Bali Adasını da kapsıyor. Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğruladı.

30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlandı

Endonezya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti tanıdığını açıkladı. Uygulama 26 Haziran'da yayımlanan yönetmeliğin ardından 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti kararı ülkenin popüler turistik destinasyonu Bali adasını da kapsıyor.

Büyükelçilik doğruladı

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğrulayarak "Endonezya tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığı hususu Büyükelçiliğimizce teyit edilmektedir. Bahse konu muafiyet, Endonezya'nın bir parçası olan Bali adasında da geçerli olacaktır" açıklaması yaptı. . Sürece ilişkin yapılan resmi duyurular büyükelçiliklerin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
DÜNYA
Almanya, reddedilen vize başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor
Dün, 11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала