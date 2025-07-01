https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/istiklal-caddesinde-leman-dergisine-tepki-derginin-bulundugu-sokagin-giris-ve-cikislari-1097473882.html
İstiklal Caddesi'nde Leman dergisine tepki: Derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı
İstiklal Caddesi'nde Leman dergisine tepki: Derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sivil toplum kuruluşları (STK), Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki amacıyla çeşitli sloganlar atarak... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T02:18+0300
2025-07-01T02:18+0300
2025-07-01T02:23+0300
hazreti muhammed
i̇stanbul
leman dergisi
leman
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Leman Dergisi'nin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasını protesto etti. Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı.Grup üyelerinin bekleyişleri sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde bekleyişi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/karikature-sorusturma-acilmisti-leman-dergisinden-ilk-aciklama-1097472597.html
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hazreti muhammed, i̇stanbul, leman dergisi, leman
hazreti muhammed, i̇stanbul, leman dergisi, leman
İstiklal Caddesi'nde Leman dergisine tepki: Derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı
02:18 01.07.2025 (güncellendi: 02:23 01.07.2025)
İstanbul'da sivil toplum kuruluşları (STK), Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki amacıyla çeşitli sloganlar atarak dergiyi protesto etti.
Leman Dergisi'nin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasını protesto etti.
Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.
Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı.
Grup üyelerinin bekleyişleri sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.
Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde bekleyişi sürüyor.