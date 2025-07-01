https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/istiklal-caddesinde-leman-dergisine-tepki-derginin-bulundugu-sokagin-giris-ve-cikislari-1097473882.html

İstiklal Caddesi'nde Leman dergisine tepki: Derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde Leman dergisine tepki: Derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sivil toplum kuruluşları (STK), Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki amacıyla çeşitli sloganlar atarak... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T02:18+0300

2025-07-01T02:18+0300

2025-07-01T02:23+0300

hazreti muhammed

i̇stanbul

leman dergisi

leman

türki̇ye

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Leman Dergisi'nin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasını protesto etti. Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı.Grup üyelerinin bekleyişleri sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde bekleyişi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/karikature-sorusturma-acilmisti-leman-dergisinden-ilk-aciklama-1097472597.html

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