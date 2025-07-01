https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-tesvikler-olmasa-elon-coktan-guney-afrikaya-donmek-zorunda-kalacakti-1097481017.html

Trump: Teşvikler olmasa Elon çoktan Güney Afrika’ya dönmek zorunda kalacaktı

Trump: Teşvikler olmasa Elon çoktan Güney Afrika’ya dönmek zorunda kalacaktı

Sputnik Türkiye

Seçim zamanı ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder iş insanı Elon Musk arasında su sızmazken ikilinin arasına kara kedi girdi. Musk ile Trump arasındaki... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T10:08+0300

2025-07-01T10:08+0300

2025-07-01T10:08+0300

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Trump'ın seçim kampanyasında seçmenleri sandık başına getirmek için her hafta 1 milyon dolar ödül veren, sahip olduğu sosyal medya üzerinden kesintisiz destek veren iş insanı Elon Musk, yine Trump'ın hedefinde. Trump ile Musk'ın arasındaki sıkı ilişkide tansiyon, son zamanlarda sosyal medya gönderiyle yükselmiş en son Elon Musk'ın gönderisiyle sakinleşmişti. Barış kısa sürdüTrump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.Musk daha sonra gönderilerinin 'amacını aştığını' belirterek zeytin dalı uzattı ve Trump da onu affedebileceğini belirtti. Trump'tan sert açıklamaTrump kendi sosyal medyasından bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-parfum-sektorunde-mini-heykelli-parfum-cikardi-1097474825.html

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elon musk, donald trump, doge, musk, abd