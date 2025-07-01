Trump: Teşvikler olmasa Elon çoktan Güney Afrika’ya dönmek zorunda kalacaktı
© AP PhotoPresident Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk speak to reporters as they sit in a red Model S Tesla vehicle on the South Lawn of the White House Tuesday, March 11, 2025, in Washington
© AP Photo
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Seçim zamanı ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder iş insanı Elon Musk arasında su sızmazken ikilinin arasına kara kedi girdi. Musk ile Trump arasındaki gerginlikte tansiyon yine sosyal medya atışmalarıyla yükseldi. Trump en son bugün "Sübvansiyonlar olmadan Elon muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacaktı" dedi.
Trump'ın seçim kampanyasında seçmenleri sandık başına getirmek için her hafta 1 milyon dolar ödül veren, sahip olduğu sosyal medya üzerinden kesintisiz destek veren iş insanı Elon Musk, yine Trump'ın hedefinde.
Trump ile Musk'ın arasındaki sıkı ilişkide tansiyon, son zamanlarda sosyal medya gönderiyle yükselmiş en son Elon Musk'ın gönderisiyle sakinleşmişti.
Barış kısa sürdü
Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.
Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.
Musk daha sonra gönderilerinin 'amacını aştığını' belirterek zeytin dalı uzattı ve Trump da onu affedebileceğini belirtti.
Trump'tan sert açıklama
Trump kendi sosyal medyasından bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Elon Musk, beni başkanlık için güçlü şekilde desteklemeden çok önce, elektrikli araç zorunluluğuna (EV Mandate) şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Bu zorunluluk saçma ve kampanyamın en önemli parçalarından biriydi. Elektrikli arabalar fena değil ama herkesin buna zorlanması doğru değil. Elon, muhtemelen insanlık tarihindeki en büyük teşvikleri (Sübvansiyon) alıyor ve bu teşvikler olmadan dükkanı kapatıp Güney Afrika’daki evine dönmek zorunda kalırdı. Ne roket fırlatmaları, ne uydular, ne de elektrikli araç üretimi olurdu. Ülkemiz de TONLARCA para tasarruf ederdi. Belki DOGE bunu yakından incelemeli? TASARRUF EDİLECEK BÜYÜK PARALAR VAR!!!"