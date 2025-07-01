https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-parfum-sektorunde-mini-heykelli-parfum-cikardi-1097474825.html

Trump, parfüm sektöründe: 'Mini heykelli' parfüm çıkardı

Trump, parfüm sektöründe: 'Mini heykelli' parfüm çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump parfüm çıkardı. Parfümün adının 'Victory 45-47' olduğunu bildirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T03:18+0300

2025-07-01T03:18+0300

2025-07-01T03:18+0300

dünya

donald trump

truth social

parfüm

şişe

heykel

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden parfüm çıkardığını duyurdu.Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:Fiyatı 249 dolarSöz konusu paylaşımda Trump'ın parfümü satın almak isteyenleri yönelttiği bağlantıya göre, parfümlerin fiyatı 249 dolar. Ayrıca parfümün ürün detayları kısmında, parfümlerin numaralandırılmış ve sınırlı sayıda olduğu bilgisi yer alıyor.'Mini heykelli' parfümParfüm şişesinin kapak kısmında, Trump'ın boydan heykeli yer alıyor. Ayrıca şişe kısmında ise kendisinin imzası bulunuyor. Kadınlar için parfüm şişesi 'rose-altın', erkekler için ise 'altın' olarak üretildiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/abd-suriyeye-yonelik-yaptirimlari-sonlandirdi-1097472345.html

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donald trump, truth social, parfüm, şişe, heykel, abd