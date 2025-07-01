https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-parfum-sektorunde-mini-heykelli-parfum-cikardi-1097474825.html
Trump, parfüm sektöründe: 'Mini heykelli' parfüm çıkardı
Trump, parfüm sektöründe: 'Mini heykelli' parfüm çıkardı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump parfüm çıkardı. Parfümün adının 'Victory 45-47' olduğunu bildirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T03:18+0300
2025-07-01T03:18+0300
2025-07-01T03:18+0300
dünya
donald trump
truth social
parfüm
şişe
heykel
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden parfüm çıkardığını duyurdu.Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:Fiyatı 249 dolarSöz konusu paylaşımda Trump'ın parfümü satın almak isteyenleri yönelttiği bağlantıya göre, parfümlerin fiyatı 249 dolar. Ayrıca parfümün ürün detayları kısmında, parfümlerin numaralandırılmış ve sınırlı sayıda olduğu bilgisi yer alıyor.'Mini heykelli' parfümParfüm şişesinin kapak kısmında, Trump'ın boydan heykeli yer alıyor. Ayrıca şişe kısmında ise kendisinin imzası bulunuyor. Kadınlar için parfüm şişesi 'rose-altın', erkekler için ise 'altın' olarak üretildiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/abd-suriyeye-yonelik-yaptirimlari-sonlandirdi-1097472345.html
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donald trump, truth social, parfüm, şişe, heykel, abd
donald trump, truth social, parfüm, şişe, heykel, abd
Trump, parfüm sektöründe: 'Mini heykelli' parfüm çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump parfüm çıkardı. Parfümün adının 'Victory 45-47' olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden parfüm çıkardığını duyurdu.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Trump Parfümleri geldi. Adları 'Victory 45-47' çünkü tamamen kazanmak, güç ve başarı ile ilgili. Erkekler ve kadınlar için mevcut. Kendinize bir şişe alın, sevdiklerinizi de unutmayın. Keyfini çıkarın, eğlenin ve kazanmaya devam edin!
Söz konusu paylaşımda Trump'ın parfümü satın almak isteyenleri yönelttiği bağlantıya göre, parfümlerin fiyatı 249 dolar. Ayrıca parfümün ürün detayları kısmında, parfümlerin numaralandırılmış ve sınırlı sayıda olduğu bilgisi yer alıyor.
Parfüm şişesinin kapak kısmında, Trump'ın boydan heykeli yer alıyor. Ayrıca şişe kısmında ise kendisinin imzası bulunuyor. Kadınlar için parfüm şişesi 'rose-altın', erkekler için ise 'altın' olarak üretildiği belirtiliyor.