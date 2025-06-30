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ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandırdı
ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandırdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandıran bir başkanlık kararnamesi... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T23:34+0300
2025-07-01T00:35+0300
dünya
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, Sezar Yasası da dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.Yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırım programını sonlandıran bir Yürütme Emri imzaladı... Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ile istişare halinde, Sezar Yasası'nın 7431(a) bölümünde belirtilen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını inceleyecek ve bu incelemeye dayanarak 31 Mart 2020 tarihli Başkanlık Muhtırası uyarınca Sezar Yasası uyarınca aksi halde gerekli olan yaptırımların uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alabilir" ifadeleri yer aldı.Kararnamede ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ülkenin teröre destek veren ülke statüsünü gözden geçirmesi talimatı verildi.Trump, ABD'nin Küba'ya yönelik politikasını güçlendiren bir muhtıra imzaladıBeyaz Saray, Trump'ın, ABD'nin Küba'ya yönelik politikasını güçlendiren bir muhtıra imzaladığını, bu muhtıranın, ilk döneminde uygulanan yaptırımları yeniden yürürlüğe koymayı ve ülkeye ABD turizminin yasaklanmasını içerdiğini söyledi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:ABD, İsrail’e 510 milyon dolarlık bomba satışını onayladıABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) açıklamasına göre ABD, İsrail’e sığınak delici ve konvansiyonel bombalar için güdüm sistemlerini içeren potansiyel 510 milyon dolarlık bir satışı onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bir basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümetine tahmini maliyeti 510 milyon dolar olan Mühimmat Rehberlik Kitleri ve Mühimmat Desteği ve ilgili ekipmanların olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.Açıklamada, İsrail'in 2 bin kiloluk BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet, 500 kiloluk MK 82 bombaları için ise 3 bin 280 adet güdüm kiti satın almak istediği belirtildi.
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donald trump, suriye
donald trump, suriye

ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandırdı

23:34 30.06.2025 (güncellendi: 00:35 01.07.2025)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, Sezar Yasası da dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırım programını sonlandıran bir Yürütme Emri imzaladı... Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ile istişare halinde, Sezar Yasası'nın 7431(a) bölümünde belirtilen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını inceleyecek ve bu incelemeye dayanarak 31 Mart 2020 tarihli Başkanlık Muhtırası uyarınca Sezar Yasası uyarınca aksi halde gerekli olan yaptırımların uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alabilir" ifadeleri yer aldı.
Kararnamede ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ülkenin teröre destek veren ülke statüsünü gözden geçirmesi talimatı verildi.

Trump, ABD'nin Küba'ya yönelik politikasını güçlendiren bir muhtıra imzaladı

Beyaz Saray, Trump'ın, ABD'nin Küba'ya yönelik politikasını güçlendiren bir muhtıra imzaladığını, bu muhtıranın, ilk döneminde uygulanan yaptırımları yeniden yürürlüğe koymayı ve ülkeye ABD turizminin yasaklanmasını içerdiğini söyledi.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, Başkan Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik politikasını güçlendirmek için bir Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası (NSPM) imzaladı. Bu NSPM, Başkan'ın ilk döneminden itibaren güçlü Küba politikasını geri getiriyor ve güçlendiriyor, Biden Yönetimi'nin Küba rejimi üzerindeki baskıyı hafifleten iptalini geri alıyor. ABD'nin Küba'ya turizmine ilişkin yasal yasağı uyguluyor ve en az beş yıl boyunca tüm seyahatle ilgili işlemlerin düzenli denetimleri ve zorunlu kayıt tutulması yoluyla uyumu sağlıyor"

ABD, İsrail’e 510 milyon dolarlık bomba satışını onayladı

ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) açıklamasına göre ABD, İsrail’e sığınak delici ve konvansiyonel bombalar için güdüm sistemlerini içeren potansiyel 510 milyon dolarlık bir satışı onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, bir basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümetine tahmini maliyeti 510 milyon dolar olan Mühimmat Rehberlik Kitleri ve Mühimmat Desteği ve ilgili ekipmanların olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.
Açıklamada, İsrail'in 2 bin kiloluk BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet, 500 kiloluk MK 82 bombaları için ise 3 bin 280 adet güdüm kiti satın almak istediği belirtildi.
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